В Киеве в парке имени Пушкина сотрудники коммунальных служб закрасили зеленой эмалью ряды скамеек, над которыми поработала дизайнерская мастерская уличной мебели S3T.

Об этом сообщает "Тексты".

Дизайнерские парковые скамьи были сделаны из обработанного маслом террасного дерева, бетона и металла. Однако, очевидно, коммунальщики имеют собственный "дизайнерский" взгляд на то, как выглядит уличная мебель.

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"Под публикацией про установку очередной партии скамеек комментаторы предупредили дизайнеров, что работники местного ЖЭК могут покрасить их, как это сделали с лавочками, разработанными бюро 2Bgroup архитектора Славы Балбека. Ѕ3Т ответили, что так и произошло – в киевском парке Пушкина", – говорится в публикации.

Дизайнерская скамейка до того, как над ней "поработали" коммунальщики

После того, как инцидент получил широкую огласку в социальных сетях, работники предприятия по содержанию зеленых насаждений решили исправить ситуацию. Они не придумали ничего лучшего, чем содрать краску рубанком. Это расстроило дизайнеров еще больше.



Скамейка в парке Пушкина, закрашенная коммунальщиками