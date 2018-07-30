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В стиле "Звездного пути": появилась гарнитура с интересным дизайном

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С гарнитурой Star Trek Wireless Vulcan Earbuds можно выглядеть как "Спок"
С гарнитурой Star Trek Wireless Vulcan Earbuds можно выглядеть как "Спок" / treknews.net

Специально для фанатов "Звездного пути" создали уникальную беспроводную гарнитуру Star Trek Wireless Vulcan Earbuds. Правда, если вы не хотите выглядеть, как герой сериала "Спок", то такая гарнитура вам не подойдет.

Об этом пишет treknews.net.

На одном заряде батареи гарнитура проработает 4-5 часов. Устройство имеет три различных варианта насадок. Кроме того, Star Trek Wireless Vulcan Earbuds поддерживает Bluetooth 4.0.

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"Уши" гарнитуры, как уверяют разработчики, окрашенные в оригинальный тон краски, которую использовали в сериале.

Устройство стоит 40 долларов (чуть больше тысячи гривен).

Гарнітура у стилі

Гарнитура у стиле "Звездного пути"

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Теги: LifeStyle Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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