В стиле "Звездного пути": появилась гарнитура с интересным дизайном

Специально для фанатов "Звездного пути" создали уникальную беспроводную гарнитуру Star Trek Wireless Vulcan Earbuds. Правда, если вы не хотите выглядеть, как герой сериала "Спок", то такая гарнитура вам не подойдет.

Об этом пишет treknews.net. На одном заряде батареи гарнитура проработает 4-5 часов. Устройство имеет три различных варианта насадок. Кроме того, Star Trek Wireless Vulcan Earbuds поддерживает Bluetooth 4.0. Читайте также: Интересный брелок от Google, защитит от хакеров "Уши" гарнитуры, как уверяют разработчики, окрашенные в оригинальный тон краски, которую использовали в сериале. Устройство стоит 40 долларов (чуть больше тысячи гривен). Гарнитура у стиле "Звездного пути" Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно