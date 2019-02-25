В транспорте Львова запускают оплату проезда без лишних движений: видеоинструкция

В общественном электротранспорте Львова с марта заработает новый способ покупки билетов – с помощью смартфона и без лишних движений. Пассажирам больше не надо искать по вагону QR-код и пытаться сосканировать его.

Даже к валидатору идти не надо, достаточно просто сесть в кресло и купить билет через Bluetooth, сообщил один из создателей новшества, соучредитель компании JetBeep Олег Гордийчук.

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Последние полгода его команда вместе с "Львовэлектротранс" протестировали работу новых устройств в реальных условиях.

Тестировали, как на новых "Электронах" (трамваях), так и на трамваях, которые вдвое старше меня. Наши устройства спокойно пережили холод, влагу, пыль и постоянные перепады напряжения,

– заверил Гордейчук.

В начале марта новые билеты можно будет приобрести на первом маршруте троллейбусов. А вскоре после этого новая плата за проезд заработает на всех двух сотнях троллейбусов и трамваев Львова.

Смотрите видеоинструкцию, как оплатить в Львове проезд в трамваях и троллейбусах: