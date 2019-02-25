01:24
26 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жириновский не пускает Лазарева на Евровидение. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      22:00, 25 февраля
      Вести.UA: Новое увлечение Кличко. Зеленский разучился считать
      Вєсті.UA
      21:21, 25 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      В транспорте Львова запускают оплату проезда без лишних движений: видеоинструкция

      46 Читати новину українською
      В общественном транспорте Львова запускают новую оплату проезда
      В общественном транспорте Львова запускают новую оплату проезда / 24 канал

      В общественном электротранспорте Львова с марта заработает новый способ покупки билетов – с помощью смартфона и без лишних движений. Пассажирам больше не надо искать по вагону QR-код и пытаться сосканировать его.

      Даже к валидатору идти не надо, достаточно просто сесть в кресло и купить билет через Bluetooth, сообщил один из создателей новшества, соучредитель компании JetBeep Олег Гордийчук.

      Читайте также: В Украине планируют установить туалеты и электронные табло на остановках транспорта

      Последние полгода его команда вместе с "Львовэлектротранс" протестировали работу новых устройств в реальных условиях.

      Тестировали, как на новых "Электронах" (трамваях), так и на трамваях, которые вдвое старше меня. Наши устройства спокойно пережили холод, влагу, пыль и постоянные перепады напряжения,
      – заверил Гордейчук.

      В начале марта новые билеты можно будет приобрести на первом маршруте троллейбусов. А вскоре после этого новая плата за проезд заработает на всех двух сотнях троллейбусов и трамваев Львова.

      Смотрите видеоинструкцию, как оплатить в Львове проезд в трамваях и троллейбусах:

      English text is below. Запускаємо новий спосіб купівлі квитків в громадському транспорті м. Львова - працює без зайвих рухів. Більше не треба шукати по вагону QR та намагтися зісканувати його, їдучи по бруківці. Навіть до валідатора йти не треба - просто сідаєш на крісло і купуєш квиток. Як саме це працює, можете побачити на відео. Останні півроку разом з Львівелектротранс ми тестували роботу наших пристроїв в реальних умовах, а вони без перебільшення - спартанські. Тестували, як на нових Електронах, так і на трамваях, які вдвічі старші за мене. Наші пристрої спокійно пережили холод, вологу, пил та постійні перепади напруги. Вже на початку березня квитки можна буде придбати на першому маршруті тролейбусів, і вже згодом наше рішення запрацює на всіх (200!) тролейбусах та трамваях міста. Слідкуйте за офіційними анонсами! We are launching a new ticketing solution for Lviv public transportation - it works without wasting your time. You don't have to find QR-codes and try to scan them moving on a street. You don't even need to use validators, all you have to do is take your seat and buy a ticket. You may find in the video below how exactly it works. Last six months together with Lvivelectrotrans we tested our devices in the real environment, and it was really challenging. We tested starting from new "Electrons" (trams) and ending with the tram, which is two times older than me. Our devices survived cold, humidity, dust and constant voltage drops. At the beginning of March, you will be able to buy tickets on the first trolleybus route and soon it will scale to all (200!) trams and trolleybuses of the city. Follow the official announcements! EasyPay UA #jetbeep #easywalletua

      Опубліковано Oleh Hordiichuk Понеділок, 25 лютого 2019 р.

       

      blog_ava
      Вместо MARUV на Евровидение-2019 от Украины может поехать Freedom Jazz
      25 февраля
      2096
      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Львова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 25 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинка, которая снялась в известном сериале "Спасатели Малибу"
      25 февраля , 23:20 Украинка, которая снялась в известном сериале "Спасатели Малибу"
      125
      Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      25 февраля , 23:00 Мир изменится: ученый-генетик из Китая дал начало созданию новой расы идеальных людей
      Іван Яковина 171
      Главные новости 25 февраля: MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
      25 февраля , 22:30 Главные новости 25 февраля: MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
      312
      Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      25 февраля , 22:00 Президентський планетарій: астрологи знають, хто виграє вибори
      Наталія Лебідь 1406
      Кто виноват в "ватных" участниках нацотбора на Евровидение-2019
      25 февраля , 19:18 Кто виноват в "ватных" участниках нацотбора на Евровидение-2019
      Яніна Ткачук 1305
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кивалов снял свою кандидатуру с выборов
       10 октября 2015 , 13:27
      Как храмы УПЦ МП будут переходить к ПЦУ после получения Томоса: известна процедура
       3 января , 20:45
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук