В транспорте Львова запускают оплату проезда без лишних движений: видеоинструкция
В общественном электротранспорте Львова с марта заработает новый способ покупки билетов – с помощью смартфона и без лишних движений. Пассажирам больше не надо искать по вагону QR-код и пытаться сосканировать его.
Даже к валидатору идти не надо, достаточно просто сесть в кресло и купить билет через Bluetooth, сообщил один из создателей новшества, соучредитель компании JetBeep Олег Гордийчук.
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Последние полгода его команда вместе с "Львовэлектротранс" протестировали работу новых устройств в реальных условиях.
Тестировали, как на новых "Электронах" (трамваях), так и на трамваях, которые вдвое старше меня. Наши устройства спокойно пережили холод, влагу, пыль и постоянные перепады напряжения,
– заверил Гордейчук.
В начале марта новые билеты можно будет приобрести на первом маршруте троллейбусов. А вскоре после этого новая плата за проезд заработает на всех двух сотнях троллейбусов и трамваев Львова.
Смотрите видеоинструкцию, как оплатить в Львове проезд в трамваях и троллейбусах:
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