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В Украине — один из самых дешевых интернетов в мире: инфографика

52 Читати новину українською
Интернет
Интернет / Фото из открытых источников

Украина – страна с самой дешевой ценой в мире за интернет. Дороже всего платят жители Эфиопии.

Об этом сообщают texty.org.

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Самыми дорогими оказались Аддис-Абеба (Эфиопия) – 245 долларов (месячная абонплата за безлимит скоростью больше 60 мегабит в секунду), Гамильтон (Бермуды) – 149 долларов, Хараре – 125 долларов, Абу-Даби (ОАЭ) – 117 долларов. На пятом месте оказались США – 105 долларов.

В подборке данные из почти 550 городов мира. Указаны средние цены за безлимит скоростью больше 60 мегабит в секунду, месячная плата.

рейтинг Інтернет Україна 
Рейтинг стоимости Итернета

В то время, как стоимость интернета в украинских городах составляет 3-5 долларов.

Напомним, 25,59 миллиона украинцев пользуются сетью интернет, что составляет 58% населения страны.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 канал
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