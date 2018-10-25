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      В Украине компенсируют расходы на коммуналку всем, кто не успел оформить субсидию

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      Кабмин компенсирует затраты на ЖКУ тем, кто не успел оформить субсидию
      Кабмин компенсирует затраты на ЖКУ тем, кто не успел оформить субсидию / Фото из свободных сетей

      Кабинет министров Украины компенсирует расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто не успел оформить субсидию до начала отопительного сезона.

      Об этом сообщает правительственный портал Teplo.gov.ua.

      Согласно постановлению №848, деньги будут возмещены, даже если семья подаст документы на субсидию в ноябре или декабре.

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      В правительстве также напомнили, что для получения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах в местные управления труда и социальной политики, органы социальной защиты или через интернет на сайте subsidii.mlsp.gov.ua. На этом же сайте можно также узнать размер назначенной субсидии.

      К слову, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что для оформления субсидии в Украине не обязательно лично приходить на прием, ведь есть еще 2 варианта оформления.

      Теги: Новости Украины Деньги коммунальные услуги Субсидии Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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