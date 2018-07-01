В Украине назначен новый заместитель командующего Военно-Морских Сил

В воскресенье, 1 июля, министр обороны Степан Полторак прибыл в Одессу для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил ВСУ. Непосредственно на Одесском морвокзале Полторак выдал 2 приказа о кадровых изменениях в штабе ВМС Украины.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я решил назначить контр-адмирала Андрея Тарасова первым заместителем командующего - начальником штаба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Именно он должен организовать управление и обеспечение боевых действий подразделений военных моряков, а также координацию усилий относительно получения стандартов Североатлантического альянса", – заявил глава Минобороны.

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Кроме того, Полтрак назначил заместителем командующего ВМС ВСУ по логистике полковника Игоря Ступницкого.



"Почему я делаю это именно сегодня и здесь? Чтобы вы с первой минуты после назначения этого офицера видели. Знали, с кого в дальнейшем спрашивать за то, как вас кормят, как одевают, как обеспечивают жильем, за ваш социальный пакет", – обратился Полторак к военным морякам.



Министр отметил, что этим же приказом Ступницкому предоставлено воинское звание "капитан 1 ранга".