16:13
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине назначен новый заместитель командующего Военно-Морских Сил

150 Читати новину українською
Полторак назначил нового заместителя командующего ВМС
Полторак назначил нового заместителя командующего ВМС / Dengi.ua

В воскресенье, 1 июля, министр обороны Степан Полторак прибыл в Одессу для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил ВСУ. Непосредственно на Одесском морвокзале Полторак выдал 2 приказа о кадровых изменениях в штабе ВМС Украины.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я решил назначить контр-адмирала Андрея Тарасова первым заместителем командующего - начальником штаба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Именно он должен организовать управление и обеспечение боевых действий подразделений военных моряков, а также координацию усилий относительно получения стандартов Североатлантического альянса", – заявил глава Минобороны.

Читайте также: В Украине отмечают День Военно-Морских сил: поздравления от Порошенко

Кроме того, Полтрак назначил заместителем командующего ВМС ВСУ по логистике полковника Игоря Ступницкого.

"Почему я делаю это именно сегодня и здесь? Чтобы вы с первой минуты после назначения этого офицера видели. Знали, с кого в дальнейшем спрашивать за то, как вас кормят, как одевают, как обеспечивают жильем, за ваш социальный пакет", – обратился Полторак к военным морякам.

Министр отметил, что этим же приказом Ступницкому предоставлено воинское звание "капитан 1 ранга".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Степан Полторак Вооруженные Силы Украины Міністерство оборони України
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
сегодня, 16:02 Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
Злой Одессит 403
Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
сегодня, 12:01 Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
Володимир Співаковський 633
Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
сегодня, 08:44 Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
Ольга Черненко 621
В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
сегодня, 07:01 В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
1807
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 июня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 1458
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук