В Украине подорожали бензин и дизтопливо: перечень сетей АЗС

За один день, в период с 14 по 15 мая в некоторых сетях автозаправочных станций Украины выросли розничные цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Так, на станциях Овис все виды топлива подорожали на 60 копеек за литр. Так топливо А-92 в этой сети АЗС подорожало до 27 гривен 54 копеек за литр, А-95 – до 28 гривен 56 копеек, дизтопливо – до 26 гривен 88 копеек.

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Тем временем в сети АЗС Glusco цены на топливо выросли на 20 копеек за литр.

Сети AMIC, Shell, KLO, Glusco, Автотранс и Jazz Oil повысили цены на горючее на 1-18 копеек за литр.

Отметим, что к повышению операторами украинского рынка розничных цен на горючее привел рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить цены на бензины и дизтопливо в пределах 1 гривны за литр.