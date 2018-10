В Украине впервые выступит Lebanon Hanover: что известно о необычной немецко-британской группе

Уже в эту пятницу 19 октября в столичном клубе "Сloser" состоится первый в Украине долгожданный концерт немецко-британских звезд колдвейва Lebanon Havover.

Музыканты представят свою новую пластинку "Let Them Be Alien". Концерт продлится 3,5 часа.

Группу основали восемь лет назад немка по происхождению Лариссе Айсгласс и англичанин Уильям Мейбелін. С 2010-го года Lebanon Havoner выпустила 6 пластинок.

Lebanon Hanover – Alien – смотрите видео:



Мрачные и холодные голоса вокалистов в сочетании с синтезатором и бас-гитарой погрузят слушателей в настоящую атмосферу альтернативной музыки.

