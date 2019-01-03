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      В Украине вырастут цены на продукты, – эксперт

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      В Украине вырастут цены на мясо, черный хлеб и картофель
      В Украине вырастут цены на мясо, черный хлеб и картофель / www.google.com

      В 2019 году украинцам следует ожидать подорожания таких продуктов как мясо, картофель и черный хлеб. Цена на мясо вырастет на 10-12%, а на картофель – на 30%.

      Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет УНН.

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      Мясо будет одним из лидеров в повышении цен, но в гривне. Если считать в процентах, то оно уступит крупам, картофелю. Цена на черный хлеб подскочит, он стоит дороже, чем в странах восточной Европы. С этим ничего сделать нельзя, потому что импортировать хлеб никто не будет,
      – сообщил Дорошенко.

      Кроме того, глава Ассоциации добавил, что из-за проблемы с сырьем есть вероятность, что взлетит цена и на молочные продукты. Также возрастет стоимость гречки, манной, перловой, ячневой и кукурузной крупы.

      Единственное, что может упасть в цене, это пшенная крупа, потому что она сейчас стоит почти как рис. Пшенная крупа никогда так дорого не стоила, поэтому склонна к снижению в цене, – добавил Дорошенко.

      Напомним, что с 1 января 2019 года вырастет минимальная зарплата. Это гарантировано повлияет на доходы государственного и местных бюджетов.

      Теги: Новости Украины Цены
      Источник: 24 Канал
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