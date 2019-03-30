В Украине выросла средняя зарплата: в какой области она – самая высокая

Средняя зарплата в Украине выросла на 206 гривен – до 9 тысяч 429 гривен в феврале 2019 года. Это если сравнивать с январем.

Самые высокие средние зарплаты получают в Киеве (14 тысяч 513 гривен) и Донецкой области (10 тысяч 512 гривен). А меньше всего в среднем зарабатывают в Черновицкой (7 тысяч 186 гривен) и Черниговской областях (7 тысяч 288 гривен), свидетельствуют данные Госстата.

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Средние зарплаты в феврале во всех областях Украины:

Винницкая область – 8 тысяч 333 гривны;

Волынская область – 7 тысяч 711 гривен;

Днепропетровская область – 9 тысяч 407 гривен;

Донецкая область – 10 тысяч 512 гривен;

Житомирская область – 7 тысяч 625 гривен;

Закарпатская область – 8 тысяч 312 гривен;

Запорожская область – 9 тысяч 273 гривны;

Ивано-Франковская область – 8 тысяч 37 гривен;

Киевская область – 9 тысяч 812 гривен;

Кировоградская область – 7 тысяч 415 гривен;

Луганская область – 7 тысяч 797 гривен;

Львовская область – 8 тысяч 368 гривен;

Николаевская область – 8 тысяч 702 гривны;

Одесская область – 8 тысяч 350 гривен;

Полтавская область – 8 тысяч 823 гривны;

Ровенская область – 7 тысяч 822 гривны;

Сумская область – 7 тысяч 819 гривен;

Тернопольская область – 7 тысяч 347 гривен;

Харьковская область – 8 тысяч 229 гривен;

Херсонская область – 7 тысяч 292 гривны;

Хмельницкая область – 7 тысяч 604 гривны;

Черкасская область – 7 тысяч 800 гривен;

Черновицкая область – 7 тысяч 186 гривен;

Черниговская область – 7 тысяч 288 гривен;

Киев – 14 тысяч 513 гривен.

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На каких работах в Украине самые высокие и самые низкие средние зарплаты?

Самый высокий уровень средних зарплат – в сфере финансовой и страховой деятельности – 18 тысяч 197 гривен. На втором – сфера информации и телекоммуникаций – 16 тысяч 447 гривен.

Меньше всего зарабатывают в сфере временного размещения и организации питания – в среднем 5 тысяч 999 гривен.

Однако эксперты отмечают, что Госстат считает только 10-20% предприятий Украины – обычно те, где работает больше всего людей. При этом Госстат не учитывает частные предприятия и ФЛП, в которых среднее количество работников – несколько человек.