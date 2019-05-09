В Украине выросли цены на лук: почему и когда ожидать снижения

Украинский репчатый лук бьет все ценовые рекорды. Стоимость лука в столице сегодня колеблется от 25 до 45 гривен за килограмм. В 2018 году он стоил почти пять гривен. Эксперты говорят, что цены поползли вверх, потому огородный лук экспортировали в страны Евросоюза.

Стоимость лука в 2019 году рекордная – 30 гривен, а иногда и до 40 гривен за килограмм. Однако в 2018 году он стоил в пять раз дешевле.

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Весной 2018 года стоимость репчатого лука не превышала шести гривен за килограмм. В 2019 году цену аграрии объясняют не традиционным весенним подорожанием остатков урожая, а дефицитом и погодой. Из-за тропических дождей в июне-июле часть урожая сгнила. Поэтому фермеры собрали на 120 тысяч тонн меньше, чем планировали. Рост цен на лук начался осенью 2018 года и сразу вдвое – до 12 гривен.

Если брать пример именно лука, то это началось очень-очень быстро. Вот, например, неделю назад были цены на лук 20 гривен за килограмм, а на этой – уже 30-34,

– рассказала экономист Дарья Михайлишина.

Аналитики утверждают, что на цены овощей повлиял не только дефицит. А то, что украинские фермеры решили остатки лука направлять на экспорт в ЕС, так как там можно больше заработать. Поехал к европейцам и лук, который традиционно должны были завозить в Украину из Казахстана и Узбекистана.

Производители из Украины и Средней Азии начали экспортировать больше овощей, в частности лука, в Европу. Поэтому у нас их стало меньше и они подорожали,

– добавила работница Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина.

Вместе с луком поднялась и стоимость всего борщевого набора. Поползли цены вверх на белокочанную капусту, морковь, свеклу и картофель. И за две недели цены на овощи в Украине сравнялись с европейскими. В польских магазинах 35 гривен стоит картофель, 30 гривен лук и 27 гривен морковь.



Цены на лук

Рекордная стоимость украинского лука продержится не долго. Созревает первый урожай, поэтому молодой зеленый лук можно приобрести уже по 10 гривен. Первое снижение цены можем увидеть уже в конце мая. Потому что, как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, правительство уже начало переговоры с аграриями, чтобы остановить спекулянтов, которые, пользуясь паникой, искусственно завышают цены.

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Министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook советует украинцам заменить репчатый лук свежим зеленым или пореем, сельдереем или пастернаком. А чтобы блюда не теряли вкус и аромат, лук можно заменить укропом, имбирем или семенами кориандра. Или же и вовсе, добавить в блюдо жареную редьку.