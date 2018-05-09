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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Украине задержаны десятки людей из-за запрещенной символики

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В Украине задержаны десятки людей из-за запрещенной символики
В Украине задержаны десятки людей из-за запрещенной символики / Фото из открытых источников

В Украине задержаны и составлены протоколы на 10 человек за использование и изготовление запрещенной символики, еще 14 человек ожидают решения относительно составления админпротоколов.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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Министр отметил, что задержания за использование запрещенной коммунистической тоталитарной символики, кроме Киева, состоялись также в Запорожье, Полтавской и Харьковской областях.

Также Яровой сообщил, что задержан руководитель ОО "Сич".

"Там есть админнарушения, он сломал турникет", – сообщил замглавы МВД.

Напомним, полиция задержала мать погибшего бывшего народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную во время акции "Бессмертный полк", проходившей в Киеве. На одежде Бережной во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента, которую используют сторонники оккупационных войск России на Донбассе.

В мае 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий штраф за изготовление и пропагандистское использование "георгиевских ленточек".

Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 Канал
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