В Украину идут заморозки: названы области, в которых значительно похолодает

В ночь на пятницу, 11 мая, синоптики прогнозируют значительное похолодание в нескольких областях Украины. В частности, предусматривается снижение температуры до 3 градусов тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Так, столбики термометров опустятся в северо-восточных регионах Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 11 мая ночью в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градусов", – говорится в сообщении.

Напомним, за несколько майских дней Киев побил десять температурных рекордов. В частности, 5 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда столбик термометра поднялся до +30,2°С, что на 1,8°С выше предыдущего максимума 1954 года. 4 мая в Киеве был побит температурный рекорд 1911 года, когда после полудня столбик термометра поднялся до +30,1 градуса, что на 1,2 градусов выше, чем было почти сотню лет назад.