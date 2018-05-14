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В Украину не пустили российскую певицу Светлану Сурганову

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В Украину не пустили российскую певицу Светлану Сурганову
В Украину не пустили российскую певицу Светлану Сурганову / Фото из открытых источников

Ночью, 14 мая, в пункте пропуска "Жуляны" пограничники не пропустили в Украину артистку России Светлану Сурганову. Причиной отказа стал ее визит в оккупированный Крым через временно закрытые пункты пропуска.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в Facebook.

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Отмечается, что во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Минска, была выявлена гражданка РФ Светлана Сурганова, лидер музыкальной группы "Сурганова и оркестр".

В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016 года она действительно посещала ТОТ АР Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через 2 дня вернулась в Россию. В Украину Светлана прилетела с частной целью, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. По крайней мере, до момента освобождения Крыма,
– сообщил Слободян.

Пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки в Украины и запрете ей въезда сроком на 3 года.
Отмечается, что в целом на протяжении 2017-2018 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, которые нарушали отечественное законодательство относительно посещения АР Крым

.

Кто такая Светлана Сурганова? Это российская певица, скрипачка, гитаристка, автор песен. В 1993-2002 годах солистка и скрипачка группы "Ночные снайперы". Ныне – лидер группы "Сурганова и Оркестр".

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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