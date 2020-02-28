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      В ВМС Украины оценили шансы российского десанта взять Одессу

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      Стратегия развития Военно-морских сил Украины предполагает восстановление контроля над ситуацией на море. И в Украине есть комплект сил, который может помешать противнику выйти на берег, то есть российские десантники не "возьмут" Одессу.

      "Это наблюдения за обстановкой. И мы должны гарантированно видеть ситуацию в ближней зоне, чтобы можно было своевременно привести в полную готовность силы, нашу береговую артиллерию, потому что это в самый быстрый срок можно сделать. То есть у нас есть комплект сил, который может помешать противнику выйти к берегу", – рассказал в интервью Укринформу вице-адмирал, первый заместитель командующего ВМС Вооруженных сил Украины Андрей Тарасов.

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      Он также отверг возможность, в частности, того, что российские десантники могут "взять" Одессу.

      Не "возьмут". У нас есть достаточный комплект сил, чтобы отразить высадку десанта. Но мы должны строить такую ​​стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу. И это задание этого этапа, над которым работаем,
      – сказал заместитель командующего ВМС.

      При этом Тарасов отметил, что нельзя допустить ситуацию, чтобы вражеский десант вообще начал высадку.

      "На землю он не должен ступить с моря. И наша задача – заблокировать доступ к нашему побережью. Вот суть первого этапа. Для этого надо восстановить систему наблюдения, нарастить силы, которые будут сдерживать врага, и обеспечить защиту портов, потому что это наша артерия, которая обеспечивает торговлю, прибыль. Мы вернем наше право на Азовское море и на Керченский пролив", – заверил вице-адмирал.

      Он признал, что ВМС Украины, безусловно, не достигнут паритета с Россией по силам на море. Но не следует говорить, что "мы их не победим".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Водный транспорт Чорное море Конфликт в Азовском море Новости Одессы
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