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      В воздухе и под водой: Украина и США проведут масштабные военные учения в Черном море

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      Украина и США проведут совместные военные учения в Черном море
      Украина и США проведут совместные военные учения в Черном море / Фото из открытых источников

      В северо-западной части Черного моря пройдут совместные украинско-американские учения Sea Breeze-2019. Руководство учений отмечает, что нынешние украинско-американские маневры будут очень актуальными для участников.

      Международные учения пройдут в северо-западной части Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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      В понедельник, 11 февраля, в Одессе началась конференция по планированию учений Sea Breeze-2019.

      В ходе конференции мы должны завершить уточнение учебных задач, разработку проекта сценария и плана обучения, подготовку штаба руководства к планированию операций по стандартам НАТО,
      – рассказали в министерстве.

      Там также добавили, что главным преимуществом учений будет масштабность и уникальный формат проведения маневров.

      "Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО где только это возможно – на море, суше, в воздухе и под водой", – говорится в сообщении.

      Что такое Sea Breeze?Это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины с 1997 года в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Вооруженные силы Украины Водный транспорт Чорное море
      Источник: 24 Канал
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