В воздухе и под водой: Украина и США проведут масштабные военные учения в Черном море

В северо-западной части Черного моря пройдут совместные украинско-американские учения Sea Breeze-2019. Руководство учений отмечает, что нынешние украинско-американские маневры будут очень актуальными для участников.

Международные учения пройдут в северо-западной части Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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В понедельник, 11 февраля, в Одессе началась конференция по планированию учений Sea Breeze-2019.

В ходе конференции мы должны завершить уточнение учебных задач, разработку проекта сценария и плана обучения, подготовку штаба руководства к планированию операций по стандартам НАТО,

– рассказали в министерстве.

Там также добавили, что главным преимуществом учений будет масштабность и уникальный формат проведения маневров.

"Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами будут выполнять задачи по стандартам НАТО где только это возможно – на море, суше, в воздухе и под водой", – говорится в сообщении.

Что такое Sea Breeze?Это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины с 1997 года в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений" между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений являются Украина и США.