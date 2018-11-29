09:48
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В здании Минфина в Киеве вспыхнул пожар: фото и видео

      46 Читати новину українською
      В здании Минфина в Киеве вспыхнул пожар
      В здании Минфина в Киеве вспыхнул пожар / Фото 24 канала

      Утром 29 ноября в здания Министерства финансов Украины на улице Межигорской возле метро "Контрактовая", произошел пожар. Сотрудников учреждения эвакуировали.

      Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

      Читайте также: В Киеве возле посольства России сожгли автомобиль с дипломатическими номерами

      В 7:37 в здании Министерства финансов сработала пожарная сигнализация, на место выехало 6 единиц пожарной техники. Горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали,
      – сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

      Пожар случился на 7 этаже. В помещении было сильное задымление, поэтому всех людей оттуда эвакуировали.

      Пожарные до сих пор ликвидируют возгорание, поэтому никого из сотрудников Минфина внутрь не пускают.

      Снаружи задымления не видно.


      В здании Минфина вспыхнул пожар


      Возле Минфина ждут работники ведомства


      В Киеве в здании Минфина вспыхнул пожар


      В Минфине вспыхнул пожар


      В столицы в помещении Минфина произошел пожар

       

      Теги: Новости Украины Министерство финансов Украины Новости Киева Пожар ГСЧС
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сегодня , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 2634
      "Удачный пожар" на российском ледоколе
      28 ноября , 22:01 "Удачный пожар" на российском ледоколе
      Злой Одессит 4774
      Как усы спасают мужскую жизнь
      28 ноября , 21:00 Как усы спасают мужскую жизнь
      Олександр Бевза 412
      Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      28 ноября , 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      4631
      Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      28 ноября , 20:00 Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      Іван Яковина 1163
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук