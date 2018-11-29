В здании Минфина в Киеве вспыхнул пожар: фото и видео
Утром 29 ноября в здания Министерства финансов Украины на улице Межигорской возле метро "Контрактовая", произошел пожар. Сотрудников учреждения эвакуировали.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Читайте также: В Киеве возле посольства России сожгли автомобиль с дипломатическими номерами
В 7:37 в здании Министерства финансов сработала пожарная сигнализация, на место выехало 6 единиц пожарной техники. Горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали,
– сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Пожар случился на 7 этаже. В помещении было сильное задымление, поэтому всех людей оттуда эвакуировали.
Пожарные до сих пор ликвидируют возгорание, поэтому никого из сотрудников Минфина внутрь не пускают.
Снаружи задымления не видно.
В здании Минфина вспыхнул пожар
Возле Минфина ждут работники ведомства
В Киеве в здании Минфина вспыхнул пожар
В Минфине вспыхнул пожар
В столицы в помещении Минфина произошел пожар