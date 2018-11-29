В здании Минфина в Киеве вспыхнул пожар: фото и видео

Утром 29 ноября в здания Министерства финансов Украины на улице Межигорской возле метро "Контрактовая", произошел пожар. Сотрудников учреждения эвакуировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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В 7:37 в здании Министерства финансов сработала пожарная сигнализация, на место выехало 6 единиц пожарной техники. Горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали,

– сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Пожар случился на 7 этаже. В помещении было сильное задымление, поэтому всех людей оттуда эвакуировали.

Пожарные до сих пор ликвидируют возгорание, поэтому никого из сотрудников Минфина внутрь не пускают.

Снаружи задымления не видно.



В здании Минфина вспыхнул пожар



Возле Минфина ждут работники ведомства



В Киеве в здании Минфина вспыхнул пожар



В Минфине вспыхнул пожар