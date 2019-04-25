В здании Министерства образования и науки внезапно вспыхнул пожар: фото

В здании Министерства образования и науки в Шевченковском районе Киева утром 25 апреля вспыхнули пожар. В результате инцидента полностью выгорели некоторые кабинеты.

Причины возникновения пожара выясняются.

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Возгорание произошло в здании на проспекте Победы, 10 около 7 утра. Туда сразу направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Пожар быстро локализовали.

В общем, горели кабинеты на первом и втором этажах. В результате пожара сгорела и повреждена компьютерная техника, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок кабинета.

В ГСЧС сообщили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.