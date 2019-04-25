В здании Министерства образования и науки внезапно вспыхнул пожар: фото
В здании Министерства образования и науки в Шевченковском районе Киева утром 25 апреля вспыхнули пожар. В результате инцидента полностью выгорели некоторые кабинеты.
Причины возникновения пожара выясняются.
Читайте также: В Париже вспыхнул пожар вблизи Версаля: фото и видео
Возгорание произошло в здании на проспекте Победы, 10 около 7 утра. Туда сразу направили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Пожар быстро локализовали.
В общем, горели кабинеты на первом и втором этажах. В результате пожара сгорела и повреждена компьютерная техника, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок кабинета.
В ГСЧС сообщили, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
Украина полностью закрыла въезд в Крым для иностранцев – Госпогранслужба29 ноября 2018 , 16:20
Пользование BlaBlaCar стало платным10 октября 2018 , 17:20
Слезы: украинский автопром снова ушел в минус7 марта , 15:22