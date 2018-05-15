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В Житомирской области совершил самоубийство футбольный тренер

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В Житомирской области совершил самоубийство футбольный тренер Сергей Корнийчук
В Житомирской области совершил самоубийство футбольный тренер Сергей Корнийчук / Иллюстративное фото

В Бердичеве в Житомирской области покончил с собой тренер футбольного клуба "Фортуна" Сергей Корнийчук. В понедельник, 14 мая, 43-летнего мужчину нашли повешенным напротив его дома.

Об этом сообщает Berdichev.Biz.

По информации издания, на теле Корнейчука не было обнаружено следов борьбы или насилия, которые давали бы основания говорить об убийстве.

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В свою очередь в полиции Житомирской области подтвердили информацию о самоубийстве футбольного тренера.

"14 мая около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Бердичев на территории собственного домовладения покончил жизнь самоубийством местный житель, 1975 г. р. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Тело было направлено на медицинскую экспертизу", – рассказали правоохранители.

На официальной странице футбольного клуба "Фортуна" опубликованы слова соболезнования родным и близким Корнейчука.

Теги: Новости Украины Полиция Новости спорта Жертвы Самоубийство Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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