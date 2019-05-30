Вакарчук встретился со спецпосланником Меркель

Лидер партии "Гослос" и музыкант Святослав Вакарчук провел встречу со спецпосланником канцлера Германии Ангелы Меркель – Георгом Мильбрадтом. Он занимается поддержкой реформ в Украине.

По информации пресс-службы "Голоса", стороны во время встречи, которая состоялась 29 мая, обсудили первоочередные реформы в Украине. Больше всего внимания политики посвятили вопросу децентрализации. По словам Святослова Вакарчука, его партия полностью поддерживает эту реформу и после парламентских выборов будет работать над ее продолжением.

Читайте также: Будет ли объединяться "Самопомич" с Вакарчуком и Саакашвили: ответ Садового

Децентрализация означает полное изменение политического ландшафта для общин по всей стране. В течение лишь одного поколения у нас на местном уровне появятся новые лидеры и новые менеджеры для государства. Мы готовы поддержать закрепление децентрализации в Конституции,

– подчеркнул Вакарчук.

Также он добавил, что после выборов Рады "Голос" будет принимать еще участие в местных выборах для создания национального движения. Цель политсилы – изменение политической культуры в Украине.

Мильбрадт, со своей стороны, подчеркнул, что его визит – скорее не политический, а того, чтобы наладить работу.

"Наша заинтересованность – способствовать Украине в процессе децентрализации. Децентрализация, по моему мнению, является одной из важнейших реформ, потому что она меняет способ мышления людей и помогает развивать страну – с локального уровня на национальный", – отметил представитель Меркель.



Святослав Вакарчук и Георг Мильбрадт

Что известно о Георге Мильбрадте?Он является профессором. В июле 2017 года стал Специальным посланником федерального канцлера ФРГ по вопросам реформ в Украине, который занимается вопросами децентрализации, надлежащим управлением и публичной службой. Для поддержки реформы децентрализации он сотрудничает с украинскими профессиональными экспертами, представителями украинского правительства, неправительственными организациями, народными депутатами и региональными лидерами. Является премьер-министром федеральной земли Саксония в отставке.

16 мая Святослав Вакарчук объявил, что будет участвовать в парламентских выборах 2019 года. Как подчеркивал он, будет делать это вместе с новосозданной собственной "партией перемен" "Голос". Что касается главной цели политсилы, новоиспеченный политик убеждает, что это возвращение домой незаконно заключенных в России украинцев.

Кто вошел в команду "Голоса", вы можете ознакомиться по этой ссылке, а с программой партии – здесь.

Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео