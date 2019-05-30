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      Вакарчук встретился со спецпосланником Меркель

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      Вакарчук встретился с представителем Меркель – Георгом Мильбрадтом
      Вакарчук встретился с представителем Меркель – Георгом Мильбрадтом / Пресс-служба партии "Голос"

      Лидер партии "Гослос" и музыкант Святослав Вакарчук провел встречу со спецпосланником канцлера Германии Ангелы Меркель – Георгом Мильбрадтом. Он занимается поддержкой реформ в Украине.

      По информации пресс-службы "Голоса", стороны во время встречи, которая состоялась 29 мая, обсудили первоочередные реформы в Украине. Больше всего внимания политики посвятили вопросу децентрализации. По словам Святослова Вакарчука, его партия полностью поддерживает эту реформу и после парламентских выборов будет работать над ее продолжением.

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      Децентрализация означает полное изменение политического ландшафта для общин по всей стране. В течение лишь одного поколения у нас на местном уровне появятся новые лидеры и новые менеджеры для государства. Мы готовы поддержать закрепление децентрализации в Конституции,
      – подчеркнул Вакарчук.

      Также он добавил, что после выборов Рады "Голос" будет принимать еще участие в местных выборах для создания национального движения. Цель политсилы – изменение политической культуры в Украине.

      Мильбрадт, со своей стороны, подчеркнул, что его визит – скорее не политический, а того, чтобы наладить работу.

      "Наша заинтересованность – способствовать Украине в процессе децентрализации. Децентрализация, по моему мнению, является одной из важнейших реформ, потому что она меняет способ мышления людей и помогает развивать страну – с локального уровня на национальный", – отметил представитель Меркель.

      Вакарчук, Меркель, Німеччина, Голос, Святослав Вакарчук, Георг Мільбрадт
      Святослав Вакарчук и Георг Мильбрадт 

      Что известно о Георге Мильбрадте?Он является профессором. В июле 2017 года стал Специальным посланником федерального канцлера ФРГ по вопросам реформ в Украине, который занимается вопросами децентрализации, надлежащим управлением и публичной службой. Для поддержки реформы децентрализации он сотрудничает с украинскими профессиональными экспертами, представителями украинского правительства, неправительственными организациями, народными депутатами и региональными лидерами. Является премьер-министром федеральной земли Саксония в отставке.

      16 мая Святослав Вакарчук объявил, что будет участвовать в парламентских выборах 2019 года. Как подчеркивал он, будет делать это вместе с новосозданной собственной "партией перемен" "Голос". Что касается главной цели политсилы, новоиспеченный политик убеждает, что это возвращение домой незаконно заключенных в России украинцев.

      Кто вошел в команду "Голоса", вы можете ознакомиться по этой ссылке, а с программой партии – здесь.

      Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео

       

       

      партия вакарчука "голос": хроника последних событий
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      Теги: Новости Украины Новости политики Ангела Меркель Святослав Вакарчук Партия Голос
      Источник: 24 канал
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