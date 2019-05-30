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      Вакарчук зустрівся зі спецпосланником Меркель

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      Вакарчук зустрівся з представником Меркель – Георгом Мільбрадтом
      Вакарчук зустрівся з представником Меркель – Георгом Мільбрадтом / Прес-служба партії "Голос"

      Лідер партії "Гослос" і музикант Святослав Вакарчук провів зустріч зі спецпосланником канцлера Німеччини Ангели Меркель – Георгом Мільбрадтом. Він займається підтримкою реформ в Україні.

      За інформацією прес-служби "Голосу", сторони під час зустрічі, що відбулася 29 травня, обговорили першочергові реформи в Україні. Найбільше уваги політики присвятили питанню децентралізації. За словами Святослова Вакарчука, його партія повністю підтримує цю реформу та після парламентських виборів працюватиме над її продовженням.

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      Децентралізація означає повну зміну політичного ландшафту для громад по всій країні. Протягом лише одного покоління у нас на місцевому рівні з’являться нові лідери та нові менеджери для держави. Ми є готовими підтримати закріплення децентралізації у Конституції,
      – наголосив Вакарчук.

      Також він додав, що після виборів до Ради "Голос" братиме ще участь у місцевих виборах для створення національного руху. Мета політсили – міна політичної культури в Україні.

      Мільбрадт, зі свого боку, підкреслив, що його візит – радше не політичний, а того, щоб налагодити роботу.

      "Наша зацікавленість – сприяти Україні у процесі децентралізації. Децентралізація, на мою думку, є однією з найважливіших реформ, бо вона змінює спосіб мислення людей і допомагає розвивати країну – з локального рівня на національний", – зауважив представник Меркель.

      Вакарчук, Меркель, Німеччина, Голос, Святослав Вакарчук, Георг Мільбрадт
      Святослав Вакарчук і Георг Мільбрадт 

      Що відомо про Георга Мільбрадта? Він є професором. У липні 2017 року став Спеціальним посланником федерального канцлера ФРН з питань реформ в Україні, який опікується питаннями децентралізації, належним врядуванням і публічною службою. Для підтримки реформи децентралізації він співпрацює з українськими фаховими експертами, представниками українського уряду, неурядовими організаціями, народними депутатами та регіональними лідерами. Є прем’єр-міністром федеральної землі Саксонія у відставці.

      16 травня Святослав Вакарчук оголосив, що братиме участь у парламентських виборах 2019 року. Як підкреслював він, робитиме це разом з новоствореною власною "партією змін" "Голос". Щодо головної мети політсили, новоспечений політик переконує, шо це повернення додому незаконно ув'язнених у Росії українців.

      Хто увійшов до команди "Голосу", Ви можете ознайомитися за цим посиланням, а з програмою партії – тут.

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Партія Голос Святослав Вакарчук Ангела Меркель Новини політики
      Джерело: 24 канал
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