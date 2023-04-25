Железный генерал, "мутящий движ": биография Главнокомандующего ВСУ Залужного

О Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном мир узнал после 24 февраля 2022 года. Тогда и по-новому открыла его Украина. Хотя и находился на своей должности он чуть больше полугода, сразу был уверен в том, что наша армия сможет достойно противостоять оккупантам и устраивать им горячую взбучку.

Для большого количества людей биография Залужного остается неизвестной, хотя его персона, безусловно, достойна внимания. В этом материале 24 Канал расскажет, каким было детство будущего Железного генерала, как он стал Главнокомандующим ВСУ и собирается ли увольняться.

Читайте также Фантастическая история: Залужный унаследовал миллион долларов и пожертвовал их на армию, – NYT

Ранние годы, юность и образование

Родился будущий руководитель украинской армией 8 июля 1973 в городе Звягеле Житомирской области (раньше Новоград-Волынский).



Залужный в детстве / Фото из соцсетей

Отец будущего Первого атамана Украины был офицером, поэтому еще малышом Залужный мечтал о военной карьере. В то же время о маме известно, что она родом с Черниговщины и маленьким Валерий проводил в этом регионе немало времени.



Будущий генерал в школьные годы / Изображение из соцсетей

Учился Залужный в одной из школ своего родного города (№9), в 1989 году поступил в Звягельский машиностроительный техникум. Его он окончил в 1993 году с отличием, поступив затем на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск.

Окончил это высшее учебное заведение в 1997 году, после чего начал строить карьеру военного.



Залужный в юности / Фото из соцсетей

На Одесском институте учеба будущего генерала не закончилась. В 2005 году он поступил в Национальную академию обороны Украины и через два года окончил ее с золотой медалью.

Также известно, что в 2014 году он окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского и был награжден переходным мечом Великобритании.

Кроме того, в 2020 году Залужный получил диплом магистра международных отношений в Острожской академии.

Смотрите также А потом была "Москва": Залужный показал, как ВСУ в прошлом году ударили по кораблям России в Бердянске

Военная карьера: как стал генералом

После окончания института в Одессе Залужный был командиром взвода, командиром учебного взвода, командиром боевого взвода, командиром учебной роты, командиром роты курсантов и командиром батальона.

В 2007 году Залужного назначили на должность начальника штаба – первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады в Яворове.

В 2009 году стал командиром 51-й отдельной механизированной бригады и занимал эту должность до 2012 года.

В 2014 году – был назначен заместителем командира сектора "С", формировавшегося в Донецкой области. С тех пор Залужный руководил почти всеми образующимися там группировками.

В 2017 году был начальником штаба как первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад". Также 23 августа получил звание генерал-майора.

В 2018 году стал начальником Объединенного оперативного штаба ВС Украины как первый заместитель командующего Объединенных сил.

В 2019 году (9 декабря) – был назначен командующим Оперативного командования "Север".

В 2021 году (24 августа) – стал генерал-лейтенантом, а 4 марта 2022 – уже мог себя называть просто генерал.



Список воинских званий ВСУ / Инфографика "Милитарного"

27 июля 2021 года указом Президента Украины Валерий Залужный стал Главнокомандующим ВСУ . Также следует отметить, что он первый военный такого ранга, который не прошел школу советской военной подготовки, то есть ориентирован не на "совок", а стандарты НАТО.

Отметим, что Залужный стал первым воевавшим Главнокомандующим. К тому же вместе с солдатами (с 2014 на Востоке). Интересно, что со многими своими собратьями, как отметил он в интервью, он иногда созванивается, что однозначно свидетельствует о нем как товарищеском человеке.

Кабинет Залужного в ООС — это, по сути, компактная квартира метров на 30. Коридор с линолеумом, туалет, далее кабинет и из него дверь, ведущая к спальному месту,

– писали Reporters.

Смотрите также Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир, – советник Залужного

Борьба с бюрократией

С первых дней в должности Главнокомандующего Залужный боролся с безумной бюрократией, существовавшей в нашей армии. Собственно, уже на третий день после подписания президентом указа он прибыл на Восток, собрал всех командиров и приказал им оставить только боевые документы.

Я дал такую команду командирам воинских частей убрать все бумаги. Поэтому говорить о том, что кто-то искусственно создает эту "бумажную" армию, уже нет. Вот я как главнокомандующий говорю: я приказал убрать,

– констатировал он в интервью изданию "Радио Свобода".

Также он подчеркнул, что с того момента работает над тем, чтобы внедрить автоматизированную систему управления и масштабировать электронный документооборот.

Личная жизнь

Женился на своей жене Елене будущий генерал еще 20 лет назад. У пары за это время родилось две дочери. Старшая – уже военнослужащая в Киевском гарнизоне, а младшая планирует стать медиком и учится по этой специальности в мединституте.

Известно, что Елена Залужная работает финансистом в "Укргазбанке". До полномасштабного вторжения она с мужем много путешествовала.

У меня еще с пионерских времен осталась страсть к путешествиям, как правило, пешим: надеваю спортивный костюм и иду знакомиться с городом,

– рассказывал в одном из интервью сам Залужный.

Супруги Валерий и Елена Залужные / фото соцсетей

Западные и украинские СМИ писали, что, несмотря на железный характер, иногда украинский генерал очень чувствителен. В частности, он любит поэзию и называл своей настольной книгой сборник "Особливий лелека" Богдана Головы.

Залужный и Зеленский

Чуть ли не с начала полномасштабного вторжения распространяются слухи, что между Верховным Главнокомандующим и Президентом Украины якобы есть конфликт. Многие говорят о том, что в нынешних условиях Залужный является единственным человеком, который может конкурировать с Зеленским, однако на самом деле под большим вопросом нужно ли это ему.

Собственно, и в Офисе Президента, и в Генеральном штабе ВСУ, и в Минобороны, и даже в СНБО опровергали тот факт, что между военным руководством нашего государства есть некий "конфликт". К тому же, как уверяли определенные медиа, из-за стратегии по Бахмуту.

Очевидно, что такие сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным только играют на руку российской пропаганде. Украинская поговорка говорит, что коней на переправе не меняют – то есть очень маловероятно, что будут происходить какие-то ротации на таких ступенях военного руководства. Это даже рискованно с точки зрения того, что страна живет в военном положении.

Смотрите также Вы – часть большой единой армии: Залужный и Зеленский мощно поздравили СБУ с годовщиной

"Залужный мутит движ"

Название этого блока может показаться странным, но, по данным 24 Канала, именно так звучит один из самых популярных ежедневных запросов о Залужном в Google.

Именно так, почти 2 тысячи человек изо дня в день вводят в поисковике "Залужный мутит движ", чтобы послушать веселую песню о Верховном Главнокомандующем и вместе с тем насладиться новыми мемами с его участием.

Залужный мутит движ – Oisho BTZ

Смешные картинки с Залужным / изображения из соцсетей

Уже появились футболки и другая одежда с генералом. Ее каждый день покупают не только украинцы, но и люди во всем мире. В то же время, очевидно, что мы еще не раз будем радоваться успехам Главнокомандующего и всей украинской армии, что ему подконтрольна.

Кстати, в последние недели все больше разговоров о потенциальном контрнаступлении ВСУ, в частности, – об освобождении Крыма. Если это действительно произойдет – или лучше сказать "когда" – не стоит обесценивать в этом заслуги именно Валерия Залужного.

Пусть ни у кого не будет сомнений в том, что вклад Главнокомандующего в победу Украины – едва ли не самый большой.