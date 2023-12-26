"Мы эти проблемы нашли": Залужный намекнул, что война в 2024-м году будет другая

Война в 2024-м году будет отличаться технологически от войны в 2023-м. Сейчас над этим работают.

Об этом на брифинге намекнул Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует 24 Канал. Он отметил, что уже нашли, как решить определенные вопросы.

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"2024-й год не просто будет отличаться, он должен отличаться, потому что иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Соответственно мы эти проблемы нашли, и нашли уже где-то 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить", – подчеркнул Залужный.

Все, чтобы в следующем году действовать более эффективно. Но самое главное – сохранить людей. Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас все делают для того, чтобы 2024-й год был другим.

В ноябре в своей колонке The Economist Валерий Залужный отмечал, что война переходит на новый этап – становится "позиционной" войной статического и изнурительного боя. А угроза перехода к позиционной войне – это серьезный вызов для украинского государства. Главнокомандующий ВСУ добавлял, что снова превратить войну из позиционной в маневренную могут инновационные подходы. Также, по словам Залужного, для победы, кроме человеческого ресурса, нужно искать технологические решения. В частности, развивать производство средств РЭБ, роботизированного оборудования для разминирования, противоартиллерийских комплексов и инновационных беспилотников.

С нами полностью согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом. Так что могу вас заверить, что следующий год будет отличаться… Мы по крайней мере для этого делаем все,

– сказал Валерий Залужный.

При этом Главнокомандующий ВСУ добавил, что вынужден констатировать, что враг не отстает от украинской армии. В последние дни продолжается достаточно мощное противостояние. При этом используются разные технологии.

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