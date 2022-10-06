Наступательная и оборонная операции ВСУ развиваются по нашему плану, – Залужный
Источник:Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во второй за неделю поговорил с Главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили оперативную обстановку на фронте.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, переговоры прошли в телефонном режиме.
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Залужный заявил, что ситуация на фронте полностью контролируется
Залужный рассказал, что вместе с Милли проанализировал наступательную и оборонительную операции Вооруженных сил Украины. Как отметил главнокомандующий ВСУ, "ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану".
Кроме того, Залужный сообщил, что "сверил часы" с Милли о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой.
Залужный и Милли также провели переговоры 2 октября. Тогда главнокомандующий ВСУ рассказал, что обсудил с Милли вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии.
Ранее Залужный поговорил по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Успехи ВСУ на фронте
- Украинские воины проводят наступление на нескольких направлениях, среди которых Херсонское и Харьковское. 4 октября сообщалось, что ВСУ освободили на Херсонском направлении сразу 9 населенных пунктов. В Минобороны официально подтвердили освобождение поселка Давидов Брод.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк информировала, что ВСУ закрепились в 8 населенных пунктах Херсонщины. Местами наши воины продвинулись на 10 – 20 километров.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что с октября наши защитники освободили 29 населенных пунктов на Херсонском направлении. В то же время противник благодаря резервам пытается контратаковать.
- 4 октября сообщалось, что на Харьковщине освобождены Богуславка, Боровая, Боровская Андреевка.
- Также нашим воинам удалось освободить от оккупантов более 2 тысяч квадратных километров Слобожанщины. ВСУ взяли под контроль 93 населенных пункта.
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