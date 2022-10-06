Наступательная и оборонная операции ВСУ развиваются по нашему плану, – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во второй за неделю поговорил с Главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили оперативную обстановку на фронте.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, переговоры прошли в телефонном режиме.

Кстати "Они гнали солдат на бойню, мне это подходило": Залужный был шокирован просчетами россиян

Залужный заявил, что ситуация на фронте полностью контролируется

Залужный рассказал, что вместе с Милли проанализировал наступательную и оборонительную операции Вооруженных сил Украины. Как отметил главнокомандующий ВСУ, "ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивается по нашему плану".

Кроме того, Залужный сообщил, что "сверил часы" с Милли о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой.

Залужный и Милли также провели переговоры 2 октября. Тогда главнокомандующий ВСУ рассказал, что обсудил с Милли вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии.

Ранее Залужный поговорил по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Успехи ВСУ на фронте

Достойно внимания – ВСУ продвинулись на Юге еще на 20 километров: смотрите видео