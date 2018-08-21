16:02
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
30°C 17°C
  • среда
    23°C 15°C
  • четверг
    24°C 11°C
  • пятница
    28°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Валерий Меладзе объяснил, почему хочет получить гражданство Грузии

413 Читати новину українською
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе / GFAclaims.com

Популярный российский певец Валерий Меладзе подтвердил, что подал обращение в Министерство юстиции Грузии, чтобы получить гражданство этой страны. Также он объяснил свое решение.

Меладзе рассказал  РБК, что не собирается одновременно отказываться от российского гражданства, и назвал Россию и Грузию братскими народами.

Читайте также: Все наши артисты готовы отказаться от гастролей в России при одном условии, – Бебешко

"Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту грань для себя", – пояснил певец.

Напомним, ранее сообщалось об обращении Валерия Меладзе в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство.

Как известно, Меладзе родился в 1965 году в грузинском Батуми. Но много лет живет и работает в России.

Теги: LifeStyle Музыка Новости России Валерий Меладзе Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Химическая атака в Сирии: появились уточненные данные о жертвах
 9 апреля , 19:15
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук