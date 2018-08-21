Валерий Меладзе объяснил, почему хочет получить гражданство Грузии

Популярный российский певец Валерий Меладзе подтвердил, что подал обращение в Министерство юстиции Грузии, чтобы получить гражданство этой страны. Также он объяснил свое решение.

Меладзе рассказал РБК, что не собирается одновременно отказываться от российского гражданства, и назвал Россию и Грузию братскими народами.

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"Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту грань для себя", – пояснил певец.

Напомним, ранее сообщалось об обращении Валерия Меладзе в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство.



Как известно, Меладзе родился в 1965 году в грузинском Батуми. Но много лет живет и работает в России.