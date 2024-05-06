Жена и дочь потеряли защитника: в бою за Украину погиб воин со Львовщины

В бою против россиян на Авдеевском направлении погиб младший сержант 71 ОЕБр Василий Жемела. За неделю до рокового боя Герой получил награду "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ.

У 37-летнего защитника остались жена и маленькая дочь. Своими принципами и ответственностью воин заслужил уважение и авторитет среди побратимов.

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Погибший десантник – пример для будущих поколений

Василий Жемела родился 9 октября 1986 года в селе Заборье Рава-Русской общины. Однако он в последнее время вместе с женой Татьяной и дочерью Елизаветой проживал в городе Дубляны. Мужчина защищал Украину от врага в составе 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Имел звание младшего сержанта.

За неделю до боя, в котором погиб Василий, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил воина "Золотым крестом" за мужество, высокий профессионализм и преданность воинскому долгу. Награду он получил в конце апреля.

В начале марта 2024 года, обороняя один из населенных пунктов в Донецкой области, младший сержант Жемела эффективно приглушил вражеские БПЛА, что сделало невозможным проведение аэроразведки врагом.

Своим принципиальным и ответственным отношением к служебным обязанностям Василий заслужил уважение и авторитет среди собратьев. Защитник со Львовщины неоднократно принимал участие в выполнении боевых задач и собственными действиями служил примером преданности и профессионализма для своих подчиненных,

– сообщили во Львовском областном ТЦК.

Один короткий, но ожесточенный бой отобрал мужа у жены Татьяны, а у дочери Елизаветы – папы. После прощания Героя похоронят на Марсовом поле во Львове.

В бою за Украину нас покидают самые достойные

В бою против россиян на Донбассе погиб воин Юрий Замашный из Черкасской области. Павший пограничник был оператором БПАК. Старшему сержанту было 26 лет. Он своим огнем до последнего прикрывал собратьев от вражеских обстрелов во время эвакуации раненых.

Ранее Украина потеряла еще одного Героя в борьбе против российского захватчика. На фронте погиб Виталий "Буба" Шнуренко. Ранее защитник был награжден нагрудным знаком "Золотой крест".

Война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины. Так, к сожалению, стало известно, что в бою погиб доброволец "Азова" Салата Александр.

Редакциявыражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.