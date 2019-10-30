Ваврыш рассказал, как познакомился с Андреем Богданом и имеют ли общий бизнес-проект

Андрей Ваврыш не скрывает того, что знаком с председателем Офиса Президента Андреем Богданом, однако подчеркивает, что совместного бизнеса, вроде бы, не имеют. О собственной компании, партнерах и взятках, которые сам давал – в программе "Вот оно как" с Алисой Юрченко и Денисом Бигусом рассказал девелопер, друг Богдана Андрей Ваврыш.

О знакомстве с Богданом

Как познакомились и подружились с Андреем Богданом?

– Дружба, как и качество в строительстве базируется на профессионализме – искренне, открыто и откровенно. Так как вы открыто начинаете программу с тенденциозных вещей – любимый застройщик, хотя это не так. Презентовал переезд, хотя не это была тема презентации. Задавая определенный тон, так же и в жизни, в строительстве, девелопменте ты должен бороться за качество объектов, которые развиваешь и создаешь.

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– Наверное, это вызывает уважение у людей и друзей. Так же и познакомились, разговаривая о чем-то – о городе, людях, дружбе и отношениях. Все начинается с того, что ты просто искренний и так завязываются отношения.

Когда вы познакомились?

– Лет 7-9 назад.

Просто встретились поговорить о городе?

– Если откровенно, это была какая-то вечеринка, совместное празднование чего-то с друзьями. У нас общие знакомые. Так и познакомились. Как и вы, как и все.



Друзья Андрей Богдан и Андрей Ваврыш

Сегодня у вас с Богданом просто дружба?

– Мы дружим. При том это такая тайна, которую что-то новое то и дело поднимает, как кролик с шляпы. Снова можем об этом поговорить.

О совместном бизнес-проекте

Сколько у вас совместных бизнес-проектов?

– Давайте, чтобы все было точно. В девелопменте есть разные понятия. Есть концепция, стратегия и видение, а есть слово "проект". Это совершенно разные вещи. Когда вы говорите о проекте, это не классифицируется рисунком отдельным, а это уже результат проектных работ.

– Это была концепция, идея. Разговор был о том, что могла бы быть идея о поисках другого места для переезда. Но пресса в этом случае, работая не слишком откровенно и профессионально, подала уже, как результат уже какой-то проектные работы, предоставленной преимущества кому-то.

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– Это все было ни больше, ни меньше, как разговор о возможном видении. В этом и есть вот эта разница того, что мы просто дружим и я занимаюсь отдельным бизнесом, а он работой на государство. Это очень тонкая грань, когда вы говорите о том, что у нас есть общий бизнес, вы лукавите, потому что у нас его нет.

У вас есть общий бизнес?

– Нет совместного бизнеса.

В ваших проектах есть деньги Богдана или его компании?

– Ну, я же вам сказал, что у меня нет совместного бизнеса с Андреем Богданом.

Есть ли в ваших проектах инвестиции Богдана или его компаний?

– У меня в одном из объектов он купил для себя квартиру. Это, я думаю, вы можете найти в его декларации.



Богдан и Ваврыш посещали Каппадокию

Мы видим несколько строительных площадок, где ваша компания "Saga Development" является официальным, публичным девелопером и где еще задействованы другие различные менее известные и публичные компании, принадлежащие вашему юристу и водителю Андрея Богдана. Как это объясните?

– Вы думаете, что смысл девелопмента заключается в том, кто владеет тем или иным земельным участком. Смысл девелопмента в том, что ты находишь разных владельцев земельных участков, различные девелоперские строительные компании, маркетинговые агентства, различных субъектов, которые помогают тебе строить, создавать объекты. И ты в процессе реализации этого объекта выходишь в конце концов в определенный логический ряд реализации проекта и какой-то заработок.

– Вы думаете, что для того, чтобы начать проект надо у всех все купить, стать собственником и этим владеть. Это не так. Девелопмент – это кооперация разного количества владельцев.

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Есть ли у вас кооперация с компаниями Богдана?

– Нет, я вообще не про Богдана говорю. Вы говорите, что юрист владеет земельным участком. Юрист может обладать чем угодно и мы действительно можем выплачивать ему определенные средства за использование той или иной области. Более того, очень часто люди могут выполнять посредническую функцию в том, чтобы представлять интересы других лиц. Мы можем сколько угодно ходить вокруг этой темы, но Андрей Богдан отношение к моему бизнесу не имеет.

А его водитель имеет?

– Я не знаю о чем вы говорите, возможно, у вас есть какой-то факт. Вы его наведете и я бы смог вам его прокомментировать. Я таких фактов не знаю. Возможно, у вас есть какая-то информация.

О компании юриста Вавриша и водителя Богдана

Давайте тогда рассматривать это на конкретном примере. Речь идет о 30 гектарах в Дарницком районе Киева, которые есть в пользовании академии МВД, и там задействована компания "Резон", которая принадлежит вашему юристу Дмитрию Евсей и водителю Андрея Богдана.

– Смотрите, никакого водителя в этой истории нет. Дмитрий Евсей давний наш партнер, мы с ним работаем много лет в разных сферах. Иногда пользуемся его юридическими услугами, потому что он профессиональный юрист. Кстати, с ним я знаком гораздо дольше, чем с Андреем Богданом.

Какая компания подписывала договор с академией МВД?

– Компания "Резон", вы правы.

Кому она принадлежит?

– Я не раскрываю вопросы, связанные с собственностью, вы можете сами это посмотреть.



Кому принадлежит компания "Резон"

Сколько в вашей компании "Saga Development" в целом проектов?

– До 30 объектов. Мы уже третий год работаем над около 15 новыми объектами. Если бы не было "выдавливания" хороших и не хороших на рынке и того, чем раньше занимались органы власти, то мы в прошлом году имели бы несколько новых объектов.

В этом году уже никто не выдавливает?

– С перепугу понавыдавали нам несколько разрешений, которые годами не могли дать.

Вы бывший чиновник Киевской городской администрации с 2010 по 2015 год. Откуда взяли стартовый капитал на "Saga Development"?

– Все было очень просто. Один из моих друзей принес объект и сказал, что у меня есть опыт и знания и предложил попробовать ее застроить. После этого часть будущих квадратных метров продали Киевгорстрою и получили первое необходимое финансирование. Затем начали строить, развиваясь еще больше.



Объявления об ожиданиях "Saga Development"

Кому принадлежит "Saga Development"?

– До конца года я смогу рассчитаться и с нового года буду владеть компанией единолично.

О взятках от Вавриша

Сколько взяток раздала "Saga Development"?

– Большая беда.

А в цифрах?

– Вы хотите, чтобы я себя задокументировал, как участник преступления?

За это вас все равно не посадят, потому что другие не задокументировали.

– Я Вам скажу, что это большая беда и это не причина для того, чтобы этим гордиться. Это причина для того, чтобы бороться и дальше так не было.

Согласен. Но сколько? Какой процент взяток в стоимости квадратного метра?

– Взятки есть прямые и косвенные. Например, вам можно выдать технические условия, которые на 15% поднимают общую смету в работе. Вот, вас не любят, как меня не любит власть, вам выдали технические условия, чтобы сделать подключение, то надо переложить половину улицы, переделать еще что-то.

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– У меня есть два способа борьбы: или выполнить это, или идти на встречу, чтобы уменьшили взятки. Есть вторая история в том, где ты должен условно оплачивать получения каких-либо документов. Но ты их можешь каким-то образом передавать квартирами. Это такая большая беда. Я слышал, что Елена Шуляк – депутат народный, заместитель председатель комитета, недавно сказала, что это от 10% до 30% стоимости и я думаю, что она сказала правду. Это от ситуации к ситуации от 10% до 30% себестоимости объекта.

А у вас сколько?

– Я такие вещи не считал, если честно. Это требует отдельного анализа, а я этого не делал.

Вы сказали, что после смены власти по нескольким стройкам, которые ранее были заблокированы, потому что не было разрешительных документов, вам их наконец подписали. Сколько этих строек разблокировано? Мы где-то насчитали 3 или больше?

– Пару объектов. Ввод в эксплуатацию сделали 3 объекта. Просто этот вопрос с новой власти. Например, мы получили в мае 2019 года. Еще была старая власть и в мае получили. Очевидно, что где-то такой порядок цифр.

То новая власть вам содействие в этом?

– Нет, новая власть не способствует. Просто они теперь боятся деньги брать.