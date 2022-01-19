Важно, чтобы все было законно, – в Госдепе прокомментировали суд над Порошенко

Петру Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Важно, чтобы в любом судебном разбирательстве все было законно.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, он не может подробно комментировать дело в отношении пятого президента, которое возбудили в Украине.

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"Очень важно, чтобы в любом судебном разбирательстве, этом или другом, все было законно, судьи были независимыми, чтобы было верховенство права, чтобы не было ни любимчиков, ни преследуемых", – подчеркнул госсекретарь США.

Блинкен также отметил, что сейчас украинцы должны объединиться из-за угрозы полномасштабного вторжения России, ведь Кремль сделает все, чтобы поделить украинскую нацию.

Украинцы должны выступать совместно, каковы бы ни были их политические взгляды и различия в этих взглядах,

– подчеркнул политик.

Энтони Блинкен 19 января прибыл в Украину . Он уже встретился с Владимиром Зеленским.

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Дело Порошенко: главное

Петра Порошенко подозревают в госизмене. По данным следствия, в 2014 и 2015 годах он злоупотреблял своим положением для блокирования поставок угля из ЮАР в Украину.

Детективы Государственного бюро расследований пытались вручить Порошенко повестку, однако он проигнорировал их. Впоследствии политик уехал за границу в "давно спланированное путешествие".

Уже 17 января Порошенко вернулся в Украину. Пятый президент прилетел на самолете из Варшавы в аэропорт "Жуляны".

Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Пятый президент должен сдать все свои паспорта, не покидать территорию Украины и прибывать по первому требованию следователей.

Прокуроры просили арест с залогом в миллиард гривен, а защита Порошенко убеждала, что он вообще не является подозреваемым по делу.

В Государственном бюро расследований заявили, что будут обжалувать меру пресечения, которую избрали Порошенко.

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