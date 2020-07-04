В ночном клубе Харькова INжир 3 июля яблоку негде было упасть. Люди беззаботно отдыхали, без всяких масок и социальных дистанций. Это несмотря на то, что с 3 июля в городе ужесточили карантин.

Жители Харькова массово игнорируют карантинные ограничения, в частности, активно отдыхают в ночных клубах, пишет 24 канал.

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Ажиотажная вечеринка прошла 3 июля в ночном клубе INжир. Видео оттуда пользователи выложили в сеть.

В роликах заметно, что люди без защитных масок, а о социальной дистанции нечего и мечтать.

Вечеринка в клубе INжир в Харькове: смотрите видео

К слову, именно с 3 июля в Харькове частично усилили карантинные ограничения.

Усиление карантина в Харькове: что запретили

проведение массовых мероприятий количеством больше 10 человек;

запретили функционирование заведений общественного питания без летних площадок или площадью до 50 квадратных метров;

рекомендовано ограничить время работы заведений до 22:00.

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