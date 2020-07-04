Ажиотаж в ночном клубе Харькова: о карантине там не слышали – видео
В ночном клубе Харькова INжир 3 июля яблоку негде было упасть. Люди беззаботно отдыхали, без всяких масок и социальных дистанций. Это несмотря на то, что с 3 июля в городе ужесточили карантин.
Жители Харькова массово игнорируют карантинные ограничения, в частности, активно отдыхают в ночных клубах, пишет 24 канал.
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Ажиотажная вечеринка прошла 3 июля в ночном клубе INжир. Видео оттуда пользователи выложили в сеть.
В роликах заметно, что люди без защитных масок, а о социальной дистанции нечего и мечтать.
Вечеринка в клубе INжир в Харькове: смотрите видео
К слову, именно с 3 июля в Харькове частично усилили карантинные ограничения.
Усиление карантина в Харькове: что запретили
- проведение массовых мероприятий количеством больше 10 человек;
- запретили функционирование заведений общественного питания без летних площадок или площадью до 50 квадратных метров;
- рекомендовано ограничить время работы заведений до 22:00.
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Коронавирус на Харьковщине
- По состоянию на 4 июля в Харьковской области обнаружили 2 311 случаев коронавируса, из них 90 – летальные, 1 188 заболевших выздоровели.
- За последние сутки COVID-19 диагностировали у 56 человек.