Верещук встретилась с родными пленных морпехов из "Азовстали"
Источник:Ирина Верещук
В субботу 21 мая министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук Ирина Верещук встречалась с родными пленных морпехов из 36-й бригады.
Встреча проходила в Доме офицеров. В министерстве пообещали, что будут бороться за возвращение каждого военного.
Зеленский заявил, что просил у партнеров оружие, чтобы разблокировать Мариуполь военным путем
Ирина Верещук отметила, что очень важно поддерживать связь между властью и родными военных.
В это непростое и тревожное время искренний разговор между властью и родными военных особенно важен. Держимся вместе, сохраняем покой, поддерживаем друг друга. Мы будем бороться за возвращение каждого нашего военного!,
– написала Ирина Верещук.
Защитников Мариуполя должны вернуть домой в рамках обмена пленными. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что украинских защитников непременно вернут на подконтрольные Украине территории, но сначала нужно стабилизировать состояние тяжелораненых.
Тем временем 21 мая в России заявили, что вроде бы изучат возможность обмена Виктора Медведчука на защитников Мариуполя . Но действительно ли это покажет только время.Важно: горсовет Мариуполя призывал не распространять видео, публикуемые российскими СМИ, поскольку это подогрев вражеской пропаганде. Уважайте наших героев и воздерживайтесь от публикации таких кадров в украинском медиапространстве.
Эвакуация людей из "Азовстали":
- 16 мая стало известно, что началась процедура эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали". Тогда 53 тяжелораненых бойцов эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, а еще 211 украинских бойцов вывезли гуманитарным коридором в Еленовку.
- 20 мая стало известно, что высшее военное руководство приказало прекратить оборону Мариуполя и сделать все для сохранения жизни и здоровья военных гарнизона. Всех украинских воинов увезли на неподконтрольные территории Украины. В Институте по изучению войны предположили, что Кремль мог согласиться на эвакуацию из "Азовстали" , чтобы провозгласить Мариуполь "своим".
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина делает все, чтобы международные партнеры приобщились к спасению бойцов мариупольского завода. 21 мая он заверил , что защитников из "Азовстали" обязательно должны обменять. Над этим усердно работают.