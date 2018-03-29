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Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Весенний Деловой Форум соберет более 200 участников

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Львов объединит неравнодушных. Более 200 представителей бизнеса и власти, ведущих финансистов и экспертов примут участие в Весеннем Деловом Форуме.

Говорить будут о развитии экономики и социальной сферы. Лучшие специалисты будут делиться опытом реализации успешных проектов, формировать стратегию развития и налаживать деловые отношения с иностранными партнерами.

Традиционно мы приглашаем лучших экспертов и традиционно не говорим о каких-то политических шоу, не проходят обсуждения вещей, которые не связаны с экономикой. Это хороший повод приехать всем тем, кто хочет получить ответы на вопросы, которые их волнуют. Об истинном положении в экономике, о том, что происходит, чего ожидать, каким образом перестраивать бизнес,
– рассказал организатор Весеннего Делового Форума Владимир Глащенков.

Участие в Форуме также примут представители международных экономических организаций и учреждений, зарубежных финансовых и инвестиционных компаний, предприятий, которые заинтересованы в реализации бизнес-проектов в Украине.

Мы хотим говорить о том, как изменить страну? Что для этого надо делать? Ведь вопрос экономического роста – это не только вопрос благосостояния граждан. Хотя это очень важно. А это уже вопрос национальной безопасности. Сможет ли выжить страна при такой структуре экономики?,
– отметил глава Совета Независимой ассоциации банков Роман Шпек.

Весенний Деловой Форум состоится во Львове 19 и 20 апреля. Организаторы приглашают на него всех, кто стремится изменить жизнь в Украине к лучшему.

Источник: 24 Канал
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