Вести Кремля. Сливки. Счастливая пенсия от Путина. БессПорно мощный скандал на "Первом"

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23.06 – россияне смогут просто таки не дожить до пенсии из-за внезапного повышения пенсионного возраста, но Путин не был бы Путиным, если бы не запустил гениальную многоходовочку. Кто-то из телевизионщиков настолько потерял голову из-за футбола, что целый "Первый канал"оказался в центре мощного порноскандала.

Также в выпуске: Сколько россиян никогда не покидали пределы РФ. Пиня и песнионный возраст. Жена-помощница Киселева. Грозный аргумент РПЦ. Уткин, Мундиаль и "Первый". Сколько Россия потратила на подготовку к Чемпионату мира. Навальный – тот, кого нельзя называть. Футбольная альтернатива балканцам.