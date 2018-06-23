Вести Кремля. Сливки. Счастливая пенсия от Путина. БессПорно мощный скандал на "Первом"Вести Кремля 48 Читати новину українською
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 23.06 – россияне смогут просто таки не дожить до пенсии из-за внезапного повышения пенсионного возраста, но Путин не был бы Путиным, если бы не запустил гениальную многоходовочку. Кто-то из телевизионщиков настолько потерял голову из-за футбола, что целый "Первый канал"оказался в центре мощного порноскандала.
Также в выпуске:
Сколько россиян никогда не покидали пределы РФ.
Пиня и песнионный возраст.
Жена-помощница Киселева.
Грозный аргумент РПЦ.
Уткин, Мундиаль и "Первый".
Сколько Россия потратила на подготовку к Чемпионату мира.
Навальный – тот, кого нельзя называть.
Футбольная альтернатива балканцам.
Источник: 24 Канал
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