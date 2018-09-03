Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 03.09 – в Москве искренне верят, что имеют какое-то отношение к крещению Владимиром Руси, хотя в тех краях в Х веке не церковные песнопения звучали, а кваканье. Путин не только любит детей, он же вообще любит людей, и такой он, знаете, человечний человек. И так думает не только Песков. Мало было Путина в ТВ, теперь о нем запускают еженедельную передачу.
Также в выпуске:
Тролль в футболке "Навальный-2018".
Кркич и сказка о расстрелянных футболистах.
Источник: 24 канал
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