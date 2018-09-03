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Телеканал новостей 24 Программы Вести Кремля
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета

Вести Кремля 182 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 03.09 – в Москве искренне верят, что имеют какое-то отношение к крещению Владимиром Руси, хотя в тех краях в Х веке не церковные песнопения звучали, а кваканье. Путин не только любит детей, он же вообще любит людей, и такой он, знаете, человечний человек. И так думает не только Песков. Мало было Путина в ТВ, теперь о нем запускают еженедельную передачу.

Также в выпуске:

Тролль в футболке "Навальный-2018".

Кркич и сказка о расстрелянных футболистах.

Теги: Новости России Новости Украины Владимир Путин Вести Кремля
Источник: 24 канал
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