Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 03.09 – в Москве искренне верят, что имеют какое-то отношение к крещению Владимиром Руси, хотя в тех краях в Х веке не церковные песнопения звучали, а кваканье. Путин не только любит детей, он же вообще любит людей, и такой он, знаете, человечний человек. И так думает не только Песков. Мало было Путина в ТВ, теперь о нем запускают еженедельную передачу.

Также в выпуске: Тролль в футболке "Навальный-2018". Кркич и сказка о расстрелянных футболистах.