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      Ветер сорвал крышу со школы в Одесской области: шокирующие фото

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      Фото последствий непогоды / Соцсети

      В селе Десантное Одесской области штормовой ветер сорвал со школьного спортзала крышу, которую всего несколько месяцев назад отремонтировали.

      Фото последствий непогоды появились в одной из местных фейсбук-групп.

      К теме: Из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов в Украине, – ГСЧС

      Конструкция упала во двор учебного заведения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Как отметил в статье Андрей Белый, непогода также вывела из строя электросеть в селе.

      Негода на Одещині
      Ветер сорвал крышу со школы в селе Десантное

      Обвал даху на Одещині
      Фото с места происшествия

      Помощник главы Вилковской ОТГ Александр Санжара на своей странице в фейсбук отметил, что крышу школы отремонтировали всего несколько месяцев назад.

      Для этого из бюджета общины выделили 1, 2 миллиона гривен.

      Отметим, что накануне в российском Новосибирске обвалилась крыша кафе. Как выяснилось, кровля не выдержала вес нападавшего на нее снега. В результате инцидента погибла девушка, еще четверо человек пострадали.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Одессы
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