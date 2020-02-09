Ветер сорвал крышу со школы в Одесской области: шокирующие фото
В селе Десантное Одесской области штормовой ветер сорвал со школьного спортзала крышу, которую всего несколько месяцев назад отремонтировали.
Фото последствий непогоды появились в одной из местных фейсбук-групп.
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Конструкция упала во двор учебного заведения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Как отметил в статье Андрей Белый, непогода также вывела из строя электросеть в селе.
Ветер сорвал крышу со школы в селе Десантное
Фото с места происшествия
Помощник главы Вилковской ОТГ Александр Санжара на своей странице в фейсбук отметил, что крышу школы отремонтировали всего несколько месяцев назад.
Для этого из бюджета общины выделили 1, 2 миллиона гривен.
Отметим, что накануне в российском Новосибирске обвалилась крыша кафе. Как выяснилось, кровля не выдержала вес нападавшего на нее снега. В результате инцидента погибла девушка, еще четверо человек пострадали.
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