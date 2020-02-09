Ветер сорвал крышу со школы в Одесской области: шокирующие фото

В селе Десантное Одесской области штормовой ветер сорвал со школьного спортзала крышу, которую всего несколько месяцев назад отремонтировали.

Фото последствий непогоды появились в одной из местных фейсбук-групп.

К теме: Из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов в Украине, – ГСЧС

Конструкция упала во двор учебного заведения. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Как отметил в статье Андрей Белый, непогода также вывела из строя электросеть в селе.



Ветер сорвал крышу со школы в селе Десантное



Фото с места происшествия

Помощник главы Вилковской ОТГ Александр Санжара на своей странице в фейсбук отметил, что крышу школы отремонтировали всего несколько месяцев назад.

Для этого из бюджета общины выделили 1, 2 миллиона гривен.

Отметим, что накануне в российском Новосибирске обвалилась крыша кафе. Как выяснилось, кровля не выдержала вес нападавшего на нее снега. В результате инцидента погибла девушка, еще четверо человек пострадали.