Вход частных компаний на рынок железных дорог: как это будет выглядеть в Украине

Частная тяга, или, простыми словами, предоставление возможности частным компаниям осуществлять перевозки грузов и перевозок, в Украине будет происходить постепенно. Сначала в правительстве планируют сделать этот процесс рентабельным, а потом уже – превратить в бизнес.

Как пояснил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сначала они планируют определить те участки, где "Укрзализныця" получает прибыль, пишет УНИАН.

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"Затем в экспериментальном режиме, договорившись с крупным мировым оператором, запустим частную тягу, чтобы отработать рентабельность маршрутов и впоследствии превратить это в бизнес. Кстати, есть интерес со стороны отдельных операторов зайти на украинский рынок железнодорожных перевозок", – отметил он.

По его словам, Украина готова к любому формату.

"Для нас важно, чтобы эта модель заработала. Я убежден в успешности этой модели, так как бизнес организует ее более досконально", – подчеркнул Омелян.

Для того, чтобы после введения частной тяги "Укрзализныця" не несла убытков, Министерство инфраструктуры намерено весь процесс согласовывать с ней.

"Морально она уже более-менее приняла это предложение президента Украины, но я понимаю, что будет еще сильное сопротивление. Тем не менее, мы подчеркиваем, что никоим образом не будем забирать у "Укрзализныци" прибыльные участки и отдавать их частным игрокам, мы говорим исключительно о тех, которые сейчас являются убыточными", – констатировал Омелян.

Что такое частная тяга? Законопроект о частной тяге предусматривал обособление деятельности оператора инфраструктуры и перевозчика (сейчас и инфраструктурой и перевозками занимается одна компания – "Укрзализныця"), определял условия доступа к инфраструктуре, ответственность перевозчиков и принципы тарифной политики. Также он допускал частные компании к организации перевозок пассажиров и грузов.