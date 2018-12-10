Вице-президент "Карпат" Смалийчук подал в отставку, – СМИ

Олег Смалийчук принял решение подать в отставку с поста вице-президента "Карпат".

Пока неизвестно, принял ли отставку президент клуба Петр Дыминский, сообщает SportArena.

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Смалийчук был назначен вице-президентом львовского клуба в ноябре 2017 года. За этот срок клуб подписал 30 игроков, а пошло – 29. Также Смалийчук запомнился своим высказыванием в адрес болельщиков "Карпат", назвав тех, кто не ходит на стадион "овцами".

Напомним, недавно "Карпаты" покинул главный тренер Жозе Мораиш, так как его контракт выкупил южнокорейский клуб "Чонбук Хюндай Моторс".

После 18-ти туров чемпионата Украины "Карпаты" занимают 10 место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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