На Люстдорфской дороге в Киевском районе Одессы 13 апреля произошло смертельное ДТП. Там перевернулся и загорелся автомобиль. Обнародовали видео камер наблюдения, на котором четко видно, почему случилась авария.

Видео опубликовал центр видеонаблюдения Одесского горсовета. На кадрах внедорожник очень быстро несется по дороге.

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В ролике, который опубликовали, объединены материалы нескольких камер наблюдения. В начале видно, что внедорожник обгоняет другие авто и едет через перекресток.

В следующем кадре авто съезжает с дороги. Тогда другие авто останавливаются. Вероятно, кто-то из них и вызвал экстренные службы.

Смертельная авария на Люстдорфской дороге: видео центра видеонаблюдения Одесского горсовета

Что известно об этой аварии

Легковушка буквально вылетела с дороги во двор "хрущевки".

Автомобиль перевернулся несколько раз на большой скорости и залетел во двор дома 88б, где врезался в деревья.

Авто загорелось, когда очевидцы пытались достать из него пострадавших.

Свидетели рассказали, что пассажиры авто были пьяными.

Погиб один человек, а еще 4 госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обратите внимание! В Одессе на Мельницкой столкнулись 2 автомобиля. Один водитель погиб, еще двое пострадали. Авария произошла примерно в 6 утра 19 апреля.