Вину в смертельном ДТП в Харькове признал и второй обвиняемый Дронов

Обвиняемый в совершении смертельной аварии в Харькове Геннадий Дронов 19 февраля заявил в суде, что раскаивается и признает свою вину. Его авто в 2017 году столкнулось с автомобилем другой обвиняемой Алены Зайцевой.

Перед заявлением Дронова свою вину по всем пунктам признала и Алена Зайцева. Водитель пообещала никогда больше не садиться за руль.

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: пострадавшие отказываются верить в раскаяние Зайцевой

"Искренне прошу простить меня, ведь у меня не было ни малейшего намерения нарушать правила дорожного движения", – сказал Дронов.

Он заявил, что не мог помочь пострадавшим материально не по причине отсутствия желания. Дронов говорит, что не имел возможности продать свой автомобиль.

Ранее адвокат Дронова просил суд признать водителя невиновным, поскольку "следствие не выявило в его действиях состава преступления".

Что известно о смертельной аварии в Харькове? 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто руководила Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой отлетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов (6 погибших). Суд арестовал обоих водителей и оба – обвиняемые по делу. Прокуратура требует приговорить Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы и лишить их водительских прав на 3 года. На сегодня по делу продолжаются дебаты.