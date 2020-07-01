Водитель наехал на мать с малышом на зебре на Киевщине – видео
В городе Вишневое Киевской области произошло ДТП прямо на пешеходном переходе. Автомобиль наехал на мать с 2-летним ребенком на руках.
На женщину с ребенком наехали на пешеходном переходе
Авария произошла на улице Европейской. Об этом сообщает Киев Оперативный в телеграмм-канале.
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Женщина держала ребенка на руках, а также везла детскую коляску. Как только мать ступила на пешеходный переход, из-за поворота выехал автомобиль. Водитель Ford, видимо, не заметил женщину и наехал на нее. Потерпевшая сначала оказалась на капоте автомобиля, а затем на дороге вместе с малышом.
У пострадавших – ушибы
На место прибыл полицейский патруль и машина скорой помощи. По предварительной информации, у женщины и ребенка – ушибы. К счастью, их жизнью ничего не угрожает.
Сейчас правоохранители проводят расследование и выясняют обстоятельства ДТП.
Смотрите видео аварии: