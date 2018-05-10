Виталий Козловский выступил в Москве на концерте к 9 мая: фото

В среду, 9 мая, в Москве в районе Солнцево на концерте ко Дню Победы выступил украинский певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский. Позади артиста на сцене красовались надписи "С Днем Победы" и "9 мая".

О выступление Козловского свидетельствуют фото зрителей концерта, опубликованные в Instagram.

"Я очень мечтала попасть на выступление Виталия Козловского. Наконец моя мечта сбылась, никогда в жизни не могла представить, что увижу Виталия в Москве, тем более в Солнцево", – написала под фото в Instagram пользователь Надежда Огол.

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#Виталийкозловский#мечтыиногдасбываются#москвасолнцево#9мая2018 Допис, поширений nadezhda ogol (@nadezhda.ogol) 9 Тра 2018 р. о 6:47 PDT

#счастьеесть#москвасолнцево#виталийкозловский Допис, поширений nadezhda ogol (@nadezhda.ogol) 9 Тра 2018 р. о 6:52 PDT

#виталийкозловский#москвасолнцево#мечтысбываются#счастьеесть Допис, поширений nadezhda ogol (@nadezhda.ogol) 9 Тра 2018 р. о 8:07 PDT

#9мая#виталийкозловский# Допис, поширений Anna Kravchenko (@kravchenko_saliy_anya) 9 Тра 2018 р. о 2:17 PDT

Фотоснимком с Козловским поделился и российский ведущий Денис Симуков.

"Познакомился с заслуженным артистом Украины Виталием Козловским!", – подписал опубликованное фото Симуков, добавив хэштеги под снимком #москва #9мая #концерт.