Виталий Козловский выступил в Москве на концерте к 9 мая: фото
В среду, 9 мая, в Москве в районе Солнцево на концерте ко Дню Победы выступил украинский певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский. Позади артиста на сцене красовались надписи "С Днем Победы" и "9 мая".
О выступление Козловского свидетельствуют фото зрителей концерта, опубликованные в Instagram.
"Я очень мечтала попасть на выступление Виталия Козловского. Наконец моя мечта сбылась, никогда в жизни не могла представить, что увижу Виталия в Москве, тем более в Солнцево", – написала под фото в Instagram пользователь Надежда Огол.
Читайте также: Музыкальные любимцы Кремля поздравят оккупированный Донбасс с "победой"
Фотоснимком с Козловским поделился и российский ведущий Денис Симуков.
"Познакомился с заслуженным артистом Украины Виталием Козловским!", – подписал опубликованное фото Симуков, добавив хэштеги под снимком #москва #9мая #концерт.