Владельца авто, от взрыва которого пострадали четверо детей, арестовали без права на залог

Владелец авто, в котором 14 июня взорвалась граната и пострадали четверо детей, арестован на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба Святошинского райсуда города Киева.

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Суд принял соответствующее решение 16 июня.

Учитывая, что подозреваемый житель Святошинского района Киева является участником АТО, имеет навыки обращения с оружием, не предвидел наступление тяжких последствий в виде возможного травмирования людей, хотя мог и должен был их предвидеть, следователь ходатайствовал перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что судья, заслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, удовлетворил ходатайство следователя.

Сейчас досудебное следствие по данному делу продолжается.

Напомним, 14 июня в Киеве произошел взрыв в одной из брошенных машин. Дети забрались в "Волгу" поиграть и нашли коробку, которая взорвалась.



К слову, сейчас состояние троих из четырех детей, которые пострадали в результате взрыва авто в Киеве, является стабильным, между тем у 5-летнего Павла – крайне тяжелая черепно-мозговая травма, поскольку ему в глаза попали осколки. К лечению детей даже привлекли военного хирурга.