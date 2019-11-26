Это странный скандал, – Фурса о вручении подозрения Садовому

Любая власть должна договариваться с инвесторами, чтобы они строили заводы и создавали свои компании в Украине в том месте, где работает тот или иной чиновник.

Такое мнение 24 каналу озвучил экономист Сергей Фурса комментируя подозрение от САП Андрею Садовому.

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"Сейчас мэра Львова обвиняют в том, что он привлекал инвестиции. Это довольно странный скандал", – отметил эксперт.

По его словам, привлекать инвесторов стоит, ведь тогда создаются новые рабочие места, город работает на экспорт и получает налоги.

Это главное, для этого и создается власть. Она должна создать условия и быть регулятором для того, чтобы приходили инвесторы. Поэтому если инвесторов можно привлечь тем, что вы им выделяете землю, то конечно это стоит делать. Ибо вы конкурируете сейчас за рабочие места с Польшей, Словакией и Румынией,

– отметил Фурса.

Почему САП объявила подозрение Садовому

21 ноября САП объявила Андрею Садовому подозрение из-за выделения земельного участка в одном из районов города для строительства индустриального парка. В прокуратуре считают, что горсовет Львова слишком дешево продал землю под парк – за 52 миллиона гривен. Дело открыли еще три года назад. Тогда же следователи проводили обыски во Львовском городском совете, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Киев.

Мэр Львова утверждает, что власть просто блокирует строительство индустриального парка, которое может дать Львову тысячи рабочих мест. И уверяет, что денег на залог – 50 миллионов гривен – нет.

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