Власть Киева купит 70 эко-автобусов до конца года: детали

Столичная власть планирует приобрести около 70 экологических автобусов до конца 2020 года. Так в Киеве будут бороться с загрязненным воздухом и повышенным трафиком.

О намерениях внедрять систему экологического транспорта заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Официальный портал Киева.

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По словам Кличко, главной причиной загрязнения воздуха в столице является большое количество автомобилей. Поэтому экологический транспорт улучшит ситуацию с трафиком и будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

Мы покупаем для города "зеленый", экологический общественный транспорт. Речь идет о современных экологических автобусах. На первом этапе – до конца этого года – около 70 единиц,

– отметил мэр Киева.

В столице проблема с перегрузкой автотранспортом. "Сейчас в городе примерно 1,1-1,2 миллиона автомобилей, еще 200-300 тысяч приезжает ежедневно из области", – добавил Кличко.

Кроме того, в столице много транзитного транспорта – примерно 40%. В общем улицы, дороги, мосты, Киева рассчитаны примерно на 900 тысяч автомобилей.

Пути решения проблемы:

создание паркингов на въезде в город;

систематизация движения общественного транспорта в столице;

наведение порядка с парковкой;

достройка Большой окружной дороги.

Обратите внимание! Ранее директор департамента – начальник управления по парковке Киева Дмитрий Рахматуллин заявлял, что в столице не планируют строить новые паркинги. Зато повысят стоимость парковки и размеры штрафов за неправильную парковку. Так будут мотивировать водителей меньше ездить в центр на автомобилях.