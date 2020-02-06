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      Власть Киева купит 70 эко-автобусов до конца года: детали

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      Кличко анонсировал покупку для Киева 70 эко-автобусов / news.liga.net

      Столичная власть планирует приобрести около 70 экологических автобусов до конца 2020 года. Так в Киеве будут бороться с загрязненным воздухом и повышенным трафиком.

      О намерениях внедрять систему экологического транспорта заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Официальный портал Киева.

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      По словам Кличко, главной причиной загрязнения воздуха в столице является большое количество автомобилей. Поэтому экологический транспорт улучшит ситуацию с трафиком и будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

      Мы покупаем для города "зеленый", экологический общественный транспорт. Речь идет о современных экологических автобусах. На первом этапе – до конца этого года – около 70 единиц,
      – отметил мэр Киева.

      В столице проблема с перегрузкой автотранспортом. "Сейчас в городе примерно 1,1-1,2 миллиона автомобилей, еще 200-300 тысяч приезжает ежедневно из области", – добавил Кличко.

      Кроме того, в столице много транзитного транспорта – примерно 40%. В общем улицы, дороги, мосты, Киева рассчитаны примерно на 900 тысяч автомобилей.

      Пути решения проблемы:

      • создание паркингов на въезде в город;
      • систематизация движения общественного транспорта в столице;
      • наведение порядка с парковкой;
      • достройка Большой окружной дороги.

      Обратите внимание! Ранее директор департамента – начальник управления по парковке Киева Дмитрий Рахматуллин заявлял, что в столице не планируют строить новые паркинги. Зато повысят стоимость парковки и размеры штрафов за неправильную парковку. Так будут мотивировать водителей меньше ездить в центр на автомобилях. 

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева Виталий Кличко Экология
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