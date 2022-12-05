На Киевскую область летят ракеты: в ОВА подтвердили работу ПВО
Источник:Алексей Кулеба
Российские террористы в понедельник, 5 декабря, снова пытаются массированно атаковать Украину. Оккупанты направили смертоносные ракеты на Киевскую область.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба около 14:35 сообщил, что в Киевской области работает ПВО. Он подчеркнул, что в Киевской области повышена опасность, ведь в направлении области фиксируют движение ракет.
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В Киевской области повышена опасность
Кроме того, Алексей Кулеба призвал оставаться в укрытиях. "Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!", – написал руководитель Киевской ОВА.
По всей Украине в обед 5 декабря объявили воздушную тревогу. В Офисе Президента Украины призвали не игнорировать сигналы тревоги из-за возможной атаки России.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что Россия уже осуществила запуск ракет. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в воздухе есть крылатые ракеты.
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Россия запустила первую волну ракет
- В понедельник, 5 декабря, российские террористы подняли в воздух 14 самолетов ТУ-95. Также Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины рассказали, что оккупанты держат в Черном море 24 ракеты типа "Калибр".
- Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что россияне запустили первую волну ракет по нашему государству, однако это не означает, что она будет последней сегодня.
- Также спикер отметил, что атак может быть несколько, чтобы "рассредоточить ракеты по всей Украине" и запутать наши системы противовоздушной обороны.