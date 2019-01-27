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      Вместо привычных макарон и супов: известный кулинар предложил новое меню для школ страны

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      До конца 2019 года в учебных заведениях Киева планируют заменить старое меню на новое: в рационе школьников могут появиться много кулинарных новинок. Один из вариантов меню для школ разработал известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

      В одной из киевских школ уже протестировали новую систему питания, автором которой он является.

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      Он упорядочил новый сборник рецептов для школьных столовых.

      И в больницах, и в школах питаются по одному и тому же сборнику. Это нормально? Я чувствую, что нет,
      – пояснил кулинар.

      И добавил, что не стремится менять цену и вводить в меню омаров или креветок. "Все, что я хочу сделать – это добавить немного здравого смысла", – отметил Евгений.

      Євген Клопотенко
      Евгений Клопотенко – победитель проекта "МастерШеф"

      Эксперименты с меню проводят в нескольких учебных заведениях столицы. Детям школы №234 новые блюда запомнились, ведь привычные им продукты заменили. Во время приготовления блюд использовали кукурузную муку, специи, ягодные соусы, а некоторые овощи подавали сырыми.

      Чтобы кормить детей полезными блюдами ежедневно, в школах Киева ждут новый сборник рецептов. В блюдах, которые в нем собраны, количество соли значительно меньше, чем обычно. А продукты, содержащие трансжиры, вообще исключены из ингредиентов. Его утвердили и в феврале обещают опубликовать.

      Нове меню у школах Києва
      Сборник рецептов Клопотенко утвердили после проведения экспертизы

      В Киевсовете новый сборник пока не видели. Там рассказали, что питание учеников начальных классов оплачивают из бюджета – в среднем 15 гривен в день на каждого ребенка. Старшеклассники льготных категорий тоже питаются бесплатно. В столице на это тратят полмиллиарда гривен в год.

      Городские чиновники отметили, что Клопотенко – не единственный, кто хочет изменить систему школьного питания. А заработает она только после того, как рекомендованное меню утвердят на сессии. Если эксперимент будет удачным, обновленное меню может появиться во всех заведениях страны.

      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости Киева Дети и несовершеннолетние Образование
      Источник: 24 канал
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