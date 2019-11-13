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      Внедрение рынка земли: что значит и почему большинство фракций против

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      Законопроект поддержали представители "Слуги народа" и внефракционные нардепы
      Законопроект поддержали представители "Слуги народа" и внефракционные нардепы / pixabay

      Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2178-10, несмотря на сопротивление многих депутатов. Так, вполне вероятно, что с 1 октября 2020 года украинцы смогут продавать землю сельскохозяйственного назначения. Что это значит и почему законопроект не получил большую поддержку – рассказал 24 каналу финансовый аналитик Сергей Фурса.

      13 ноября за внедрение рынка земли проголосовали 240 народных депутатов (227 из фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных). "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" голосовали против, "Голос" и "За будущее" воздержались, а депутаты из ОПЗЖ не голосовали вообще.

      Подробно: Рада поддержала законопроект о внедрении рынка земли

      Сергей Фурса такие действия нардепов объясняет их желанием получить большую поддержку украинцев, ведь люди верят мифам.

      Большинство фракций шли за популизмом, потому что мы знаем: существует очень много мифов относительно рынка земли. Как результат, эта тема – достаточно чувствительная для общества и на ней продолжают паразитировать политики, именно поэтому и не голосуют за рынок земли, за очень нужную реформу,
      – пояснил эксперт.

      Он добавил, что можно понять позицию партии "Голос". Потому что первая предложенная модель была либеральной и приводила к самому большому росту экономики. А то, что предлагается сейчас, уже не предусматривает такого роста – из-за ограничений. И фракция "Голос" не голосовала, именно по этой причине. Все остальные – по причине популистской, они не к тому апеллируют.

      В то же время финансовый аналитик подчеркнул: от создания рынка земли выигрывает в целом Украина. Ведь, по его словам, отсутствие такого рынка – это ненормально. Прежде всего его внедрение является преимуществом для владельцев паев, почти 7 милилонов украинцев – у них появится возможность пользоваться своей частной собственностью.

      Советуем прочитать: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      А вот агрохолдинги и крупные предприятия проигрывают на первом этапе. Потому что для них главный риск – это потеря сверхприбылей, которые сейчас они получают за дешевую аренду. Именно поэтому они так упорно выступают против рынка земли. Но эта неприятность постигнет их только на начальном этапе. В долгосрочной перспективе для аграриев это будет означать, в частности, рост капитализации и возможность привлечения кредитов под землю.

      Ринок землі
      Отношение украинцев к внедрению рынка земли

      Как сказано в соответствующем законопроекте, купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Кто уже арендует определенный участок, сможет выкупить землю первым.

      Владимир Зеленский ранее заявил, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. В отношении иностранцев, они такое право смогут получить только после одобрения на референдуме.

      В действующий проект закона ко второму чтению внесут правки:

      • Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.
      • Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины на референдуме.

      ринок землі
      Где еще запрещено продавать землю

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Рынок земли Мораторий на продажу земли
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