Внедрение рынка земли: что значит и почему большинство фракций против

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2178-10, несмотря на сопротивление многих депутатов. Так, вполне вероятно, что с 1 октября 2020 года украинцы смогут продавать землю сельскохозяйственного назначения. Что это значит и почему законопроект не получил большую поддержку – рассказал 24 каналу финансовый аналитик Сергей Фурса.

13 ноября за внедрение рынка земли проголосовали 240 народных депутатов (227 из фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных). "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" голосовали против, "Голос" и "За будущее" воздержались, а депутаты из ОПЗЖ не голосовали вообще.

Подробно: Рада поддержала законопроект о внедрении рынка земли

Сергей Фурса такие действия нардепов объясняет их желанием получить большую поддержку украинцев, ведь люди верят мифам.

Большинство фракций шли за популизмом, потому что мы знаем: существует очень много мифов относительно рынка земли. Как результат, эта тема – достаточно чувствительная для общества и на ней продолжают паразитировать политики, именно поэтому и не голосуют за рынок земли, за очень нужную реформу,

– пояснил эксперт.

Он добавил, что можно понять позицию партии "Голос". Потому что первая предложенная модель была либеральной и приводила к самому большому росту экономики. А то, что предлагается сейчас, уже не предусматривает такого роста – из-за ограничений. И фракция "Голос" не голосовала, именно по этой причине. Все остальные – по причине популистской, они не к тому апеллируют.

В то же время финансовый аналитик подчеркнул: от создания рынка земли выигрывает в целом Украина. Ведь, по его словам, отсутствие такого рынка – это ненормально. Прежде всего его внедрение является преимуществом для владельцев паев, почти 7 милилонов украинцев – у них появится возможность пользоваться своей частной собственностью.

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А вот агрохолдинги и крупные предприятия проигрывают на первом этапе. Потому что для них главный риск – это потеря сверхприбылей, которые сейчас они получают за дешевую аренду. Именно поэтому они так упорно выступают против рынка земли. Но эта неприятность постигнет их только на начальном этапе. В долгосрочной перспективе для аграриев это будет означать, в частности, рост капитализации и возможность привлечения кредитов под землю.



Отношение украинцев к внедрению рынка земли

Как сказано в соответствующем законопроекте, купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Кто уже арендует определенный участок, сможет выкупить землю первым.

Владимир Зеленский ранее заявил, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. В отношении иностранцев, они такое право смогут получить только после одобрения на референдуме.

В действующий проект закона ко второму чтению внесут правки:

Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

Иностранцы и компании, имеющие среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это дано согласие народа Украины на референдуме.



Где еще запрещено продавать землю