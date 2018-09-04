Внезапно умерла украинская журналистка

В ночь на 4 сентября скончалась известная в Харькове журналистка Оксана Ким. Она была главным редактором сайта "Вечерний Харьков" и и занимала должность также главного редактора в газете "События".

Об этом сообщил экс-коллега покойной Дмитрий Шевченко на своей странице в Facebook.

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Также эту информацию подтвердили в издании "Вечерний Харьков", которое она возглавляла.



"В ночь на 4 сентября внезапно ушла из жизни Оксана Ким, прекрасный человек, надежный друг, журналист, главный редактор газеты "События", главный редактор сайта "Вечерний Харьков"", – отмечается в заметке.



Умерла харьковская журналистка Оксана Ким

Кроме того, коллектив издания выразил слова сожаления родным и близким Оксаны Ким.



"О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно", – добавляют представители ресурса.

Напомним, в начале апреля в ДТП погибла журналистка и ведущая радио "Аристократы" Юлия Рукавицына.