Внезапно умерла украинская журналистка
В ночь на 4 сентября скончалась известная в Харькове журналистка Оксана Ким. Она была главным редактором сайта "Вечерний Харьков" и и занимала должность также главного редактора в газете "События".
Об этом сообщил экс-коллега покойной Дмитрий Шевченко на своей странице в Facebook.
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Также эту информацию подтвердили в издании "Вечерний Харьков", которое она возглавляла.
"В ночь на 4 сентября внезапно ушла из жизни Оксана Ким, прекрасный человек, надежный друг, журналист, главный редактор газеты "События", главный редактор сайта "Вечерний Харьков"", – отмечается в заметке.
Умерла харьковская журналистка Оксана Ким
Кроме того, коллектив издания выразил слова сожаления родным и близким Оксаны Ким.
"О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно", – добавляют представители ресурса.
Напомним, в начале апреля в ДТП погибла журналистка и ведущая радио "Аристократы" Юлия Рукавицына.