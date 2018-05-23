Внимание, сезонные плоды: как выбрать и съесть безопасный продукт

Наконец, сезон свежих овощей, фруктов и ягод открыт. Цены на них потихоньку сползают вниз, потому что увеличивается предложение. Зато сайт "24" поинтересовался – как дела с безопасностью плодов, которые мы покупаем?

В Украине чрезвычайное многообразие точек, где можно приобрести овощи-фрукты: супермаркеты, магазины, агропродовольственные рынки, овощные киоски, фруктовые палатки. Даже – женщины с ящичками в переходе метро.

Или все плоды одинаково полезны и о чем следует помнить при покупке душистой клубники или свежей молодой картошки и редиски – мы проанализировали информацию в сети и спросили экспертов.

В чем опасность плодов

Прежде всего – ранние плоды, по результатам исследований ученых, имеют повышенное содержание нитратов по сравнению с поздним урожаем. Причем в овощах их больше, чем во фруктах и ​​ягодах. Нитраты – это соль или эфир азотной кислоты, эти вещества применяют в качестве удобрений при выращивании растений. Они способствуют хорошему росту плодов, но если их накапливается в растении много – это вредно для человеческого организма.

Следовательно, главная опасность некачественных овощей и фруктов – невидимая. Вы, кроме невидимых нитратов, визуально не определите также, на безопасных ли почвах росли плоды, и не обрабатывались ли почвы и растение чрезмерно химикатами, и насколько безопасны эти химикаты.

Безопасность плодов и закон

В Украине законодательно вопрос безопасности овощей, фруктов и ягод регулируется двумя законами: "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктов животного происхождения, здоровье и благополучии животных" и "О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенные для потребления человеком", – пояснил в комментарии сайту "24" эксперт по вопросам НАССР и прослеживаемости проекта "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" Юрий Оглашенный. Эти два закона гармонизированы и соответствуют европейскому пищевому законодательству.

Если говорить об обязанностях производителей, в частности – ягод, фруктов и овощей, то эти производители отвечают за то, чтобы их продукция была безопасной. Ранее эта ответственность была размытой между ними и контролирующими органами,

– пояснил эксперт.

Закон определяет, что каждое физическое или юридическое лицо, которое производит пищевые продукты не для собственного потребления, является оператором рынка пищевых продуктов. Значит – отвечает за их безопасность. Это означает, что любой, кто продает овощи, фрукты, ягоды – и супермаркеты, и магазины, и рынки, и киоски, и бабушки и тетушки с мешочками и ящиками – является оператором рынка, и к ним применяются все требования законодательства. При этом законодательство имеет гибкий подход: у больших производителей и тех, кто работает с чувствительными продуктами, которые выполняют сложные процессы – требования законодательства строгие и проверки их будут чаще. А у небольших производителей, так называемых малых мощностей, которые осуществляют простое производство –будет другой подход, реже проверки и в меньшем объеме, – отметил Оглашенный.

Для операторов фруктово-овощного рынка предусмотрен контроль. Но он разный в зависимости от "крупности" производителя и формы его работы. Например, в крупных сетях следят за тем, чтобы выложить на свои полки свежие и безопасные плоды. Даже чтобы попасть на полки агропродовольственного рынка, они должны пройти контроль в лаборатории ветсанэкспертизы. Но лаборатория – это контроль на определенные показатели. А производители также должны обеспечить правильное выращивание, транспортировку, хранение, чтобы продукты дошли до потребителя безопасными.

Конечно, на бабушку, которая продает пучок редиса, никто всю суровость контроля не будет обрушивать. Но в будущем предполагается, что хотя бы минимально, раз в два-три года, к ней могут быть вопросы с точки зрения как она организует процессы выращивания. Малые производители должны понимать свою ответственность за правильное применение средств защиты растений и какую угрозу несет потребителю неправильное их применение. Так же – они должны правильно хранить урожай, чтобы избежать загрязнения химическими, биологическими и другими веществами,

– пояснил Оглашенный.

Конечно, Госпродспоживслужба будет учитывать сезонность производителя, и проверки будут планироваться таким образом, чтобы они происходили в сезон, когда предприятие работает, потому что только тогда можно правильно оценить, как внедрены все необходимые технологические процессы.

Сам купил – сам отвечай

У потребителей, отметил эксперт, в свою очередь, должна быть культура потребления. Если покупать продукцию на стихийном рынке, в переходе, на улице, неизвестно у кого –это ответственность потребителя.

Законодательство определяет, что продукт, представленный на рынке, должен быть безопасным, и о нем потребитель должен получить всю надлежащую информацию – состав, показатели, видимые маркировки. И таким образом он понимает, что продукт безопасен. И потребитель имеет право выбора в зависимости от того, о чем его информирует этикетка.

Но ответственность потребителей в том, он покупает продукцию у незарегистрированного оператора рынка. Даже если это агропродовольственный рынок – там есть эксплуатационное разрешение и определенный контроль. Магазин – это зарегистрированная мощность, он должен выполнять закон, его проверяют. В подземном переходе незнакомый продавец – мы покупаем по своему усмотрению. Это неправильно, но никакими репрессивными методами на это не повлиять, пока люди сами не осознают,

– констатировал специалист.

В Европе, по словам Оглашенного, нет такой практики как стихийные рынки и покупка неизвестно где овощей и фруктов. Но и у нас, отметил эксперт, культура потребления за последние 4 года возросла. Не в последнюю очередь – благодаря средствам массовой информации, так как постоянное информирование и разъяснение о ситуации с пищевыми продуктами для потребителя дает свои результаты. "Люди начинают больше читать этикетки, задумываться, откуда продукция и где ее лучше покупать. Есть тенденция – купить фермерский натуральный продукт, выращенный без химии. Но есть факторы нечестных производителей, где главное желание – получить прибыль. Государство не может гарантировать, что человек, который продает плоды в подземном переходе, не использует какие-то опасные вещества", – подытожил Юрий Оглашенный.

Сезонные против несезонных

Кроме законодательных аспектов, у кого лучше покупать, есть и биологические аспекты выбора плодов. В частности, каждая фруктово-овощная культура созревает в свое время и при определенных условиях. Поэтому сейчас, когда выбор свежих фруктов-овощей уже большой, стоит помнить, что, например, для помидоров в Украине еще не сезон. А специалисты акцентируют, что для выращивания томатов вне сезона используют стимуляторы роста. Так же это работает и для гороха, кабачков, сладкого перца.

Относительно фруктов – много "лишних" пестицидов могут содержать первые абрикосы. (Мы же помним, что в наших широтах этот фрукт зреет под конец июня, и то – на юге страны). Красивая большая малина (которая созревает в середине лета) и арбузы в мае лично у автора не вызывают большого покупательского энтузиазма.

Советы по выбору, обработке и приготовлению плодов

Выбирать надо чистые плоды, без пятен, почернений и других проблем. Любые присущие плоду "приложения" должны насторожить покупателя, особенно если покупаете у неизвестного продавца "с рук". Помните, что согласно законодательству вы сами ответственны за последствия в такой ситуации?

Относительно ягод, которые часто продают без плодоножки, что вроде увеличивает их привлекательность, потому что не нужно чистить, существует обратная сторона – такие плоды быстрее портятся. Кроме того, плодоножка часто как раз и свидетельствует о "здоровье" ягоды.

Вы наверное это знаете, но напомним: не стоит покупать плоды в местах явно антисанитарного вида. Никто не знает, какие возбудители там могут продаться вам приложением к клубничке или редису. Ответственность так же – покупателя.

Чтобы уменьшить потребляемую дозу нитратов – очищайте овощи и фрукты от кожуры, корней (овощи), стеблей (петрушка, укроп, сельдерей, капуста). Хорошо "вымывает" нитраты из корнеплодов и листьев замачивание на час или два в воде.

Самый эффективный способ приготовления плодов с точки зрения снижения количества нитратов – варка.

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