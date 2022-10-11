Во Львове прогремели взрывы: в ОВА подтвердили удар по объекту энергетики
Во Львове во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы. Местные жители слышали около одного – двух взрывов.
Два взрыва во Львове прогремели около 12:02, пишет 24 канал. В 12:08 взрывы подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.
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Во Львове проблемы с электроэнергией
После звуков взрывов в некоторых районах Львова исчез свет. По словам Андрея Садового, во Львове есть проблемы с электроэнергией.
Ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. Часть города снова без электроснабжения,
– сообщил он.
Обстрел также подтвердил глава Львовской ОГА Максим Козицкий. По предварительной информации, произошел удар по объекту энергетики во Львовской области.
Враг второй подряд день атакует Львов
- Российские военные атаковали Львов утром 10 октября во время массового обстрела Украины. В результате обстрела во Львове исчез свет, а также были проблемы со связью. Из-за отсутствия электроэнергии была временно приостановлена работа городских ТЭЦ.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий информировал, что враг выпустил по Львовщине сразу 15 ракет. Часть из них ликвидировала ПВО. По его словам, часть ракет все-таки ударила по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области.
- Мэр Андрей Садовый заявлял, что возобновление электроснабжения во Львове может занять более суток. Поздно вечером 10 октября почти во всем Львове возобновили электроснабжение.
- По состоянию на утро 11 октября во Львове на 100% возобновили поставки воды и электричества, а также весь общественный транспорт, в том числе трамваи и троллейбусы, выехали на свои маршруты.
Оккупанты снова массово атакуют Украину
Утром 11 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Ровно. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что взрыв, который слышали жители города, – это работа ПВО.
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Кроме того, звуки взрывов слышны в Киевской области. По предварительной информации, в Киевской области тоже работает ПВО. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что есть угроза удара по Ивано-Франковской области.
В Хмельницкой области утром также работает ПВО. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий утром 11 октября сообщил о сбитии иранского дрона.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко рассказал, что подразделения ПВО утром уничтожили три российские ракеты над областью. В то же время оккупанты дронами-камикадзе нанесли удар по Ладыжинской ТЭС Винницкой области.
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