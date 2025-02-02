Во время ракетной атаки по Полтаве Россия убила 9-летнюю Софию Яворскую
Российская армия 1 февраля нанесла ракетный удар по жилому дому в Полтаве. В результате атаки погибла 9-летняя девочка – София Яворская.
Родители ребенка также погибли в результате террористического удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и библиотеку-филиал 6 Центральной библиотеки Полтавской МТГ.
Важно "Находили погибших в их кроватях": в ГСЧС рассказали об ужасных последствиях атаки на Полтаву
Россия убила юную девочку
1 февраля 2025 года Россия ударила ракетой Х-22 по пятиэтажке в Полтаве. В результате атаки погибли 12 человек, среди них – 9-летняя София Яворская.
Девочка была в квартире вместе с папой и мамой. К сожалению, вся семья погибла от рук российских захватчиков.
От вражеской атаки России на Полтаву погибла наша постоянная читательница София Яворская – юная девочка, которая искренне любила книги и всегда приходила в библиотеку с любознательным взглядом и открытым сердцем,
– сообщили в местной библиотеке.